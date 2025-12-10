Skip to Content
Desert Hot Springs invertirá en mejorar una arteria vial para prevenir inundaciones

Published 11:14 am

Lina Robles

Desert Hot Springs invertirá alrededor de $3 millones de dólares para hacer mejoras y prevenir inundaciones en el área de la calle Indian Canyon y Mission Lakes Boulevard.

La ciudad suele sufrir inundaciones durante fuertes lluvias, por lo que el concilio aprobó por unanimidad los trabajos.

Cabe resaltar que la ciudad planeaba estas mejoras desde antes de la tormenta tropical Hilary en agosto del 2023, pero no se pusieron de acuerdo y ahora si le dieron luz verde al proyecto que estará listo a principios del 2027.

