Skip to Content
Noticias Regionales

La ciudad de Indio quiere saber cuantas personas han sido detenidas por ICE en su jurisdicción

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Lideres de Indio están presionando para que se aclare la reciente aplicación de la ley migratoria en esa ciudad y quieren información sobre quiénes han sido detenidos.

El concejal Oscar Ortiz lidera la iniciativa para solicitar esos datos al Departamento de Seguridad Nacional.

El objetivo es saber cuántos arrestos se han realizado, el estatus legal de los detenidos y razones por las que se los llevo ICE.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.