La ciudad de Indio quiere saber cuantas personas han sido detenidas por ICE en su jurisdicción

Lina Robles

Lideres de Indio están presionando para que se aclare la reciente aplicación de la ley migratoria en esa ciudad y quieren información sobre quiénes han sido detenidos.

El concejal Oscar Ortiz lidera la iniciativa para solicitar esos datos al Departamento de Seguridad Nacional.

El objetivo es saber cuántos arrestos se han realizado, el estatus legal de los detenidos y razones por las que se los llevo ICE.