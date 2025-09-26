Peligra salud de residentes de Mecca por desmantelamiento de la planta

Juan Monteslo

Mecca, Calif. (KUNA) – Los constantes impactos ambientales que rodean a la comunidad de Mecca han propiciado un latente peligro a la salud de sus habitantes.

En específico la empresa local The desert view power, ha sido señalada como uno de los principales emisores de contaminación, su manera de operar ha sido vigilada por autoridades a nivel federal durante los últimos años.

“En el año 2022, cuando ellos recibieron una notificación de violación de parte del gobierno federal, nosotros revisamos esa notificación de violación, vimos que la empresa contaminó al aire 2.686 veces”, señaló Krystal Otworth, coordinadora comunitaria.

Así mismo, el miembro del consejo de indio, Oscar Ortiz comentó que “esta comunidad es una de las comunidades que es más impactada en todo el estado de california y todo el país en los impactos a la calidad del aire”.

Para muchos residentes de Mecca, su vida cotidiana se traduce en una constante preocupación por cuidar su salud respiratoria, la cual podría agravarse cuando la empresa cierre y comience su desmantelación a partir del 30 de septiembre.

“Sabemos que las cenizas pueden tener metales que sean malas para la salud pública”, expreso Krystal Otworth, coordinadora comunitaria.

Una residente de Mecca externo su preocupación, “trabajo en cercanía de la compañía de la planta de energía y sí me preocupa mucho la seguridad y la salud de la comunidad, entonces pues espero que se defina bien la desmantelación de la planta”.

Pese a que la planta ha estado bajo una investigación federal en los últimos dos años, el plan de desmantelamiento continua sin ser claro, está la principal preocupación de los residentes de Mecca.

