Vehículo choca contra un poste de electricidad y provoca un apagón en Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Varios clientes de Southern California Edison se quedaron sin electricidad hoy después de que un vehículo chocara contra un poste de electricidad en Palm Springs.

El apagón se reportó poco antes de las 5:40 a. m. del jueves en una zona al norte de la Avenida 20, al este de la Avenida Indian, al sur de la Avenida 19 y al oeste de la Calle Ruppert, según SCE.

David Eisenhauer, de SCE, informó a Telemundo 15 que 35 clientes se vieron afectados y que se esperaba que el servicio eléctrico se completara para las 3:30 p. m.