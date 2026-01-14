Skip to Content
Prep scores for soccer and basketball

San Marcos keeps a share of first place in the Channel League
By
January 14, 2026 11:52 pm
Published 11:34 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

High School Boys Soccer:

San Marcos 2, Santa Barbara 1

Oxnard 2, Buena 1

Pacifica 1, Dos Pueblos 0

High School Girls Soccer:

San Marcos 2, Santa Barbara 1

Dos Pueblos 1, Pacifica 1

Rio Mesa 1, Ventura 1

Oxnard 0, Buena 0

Channel Islands 4, Santa Paula 2

Boys High School Basketball:

Santa Barbara 77, Rio Mesa 49

San Marcos 59, Pacifica 54

Dos Pueblos 76, Buena 37

Oxnard 56, Ventura 33

Bishop Diego 56, Foothill Tech 45

Calabasas 64, Oaks Christian 62

Westlake 71, Newbury Park 42

Laguna Blanca 72, Midland 24

Dunn 60, Villanova Prep 54

Grace 57, Santa Clara 54

High School Girls Basketball:

Oaks Christian 85, Calabasas 31

Santa Paula 72, Channel Islands 24

Thousand Oaks 82, Agoura 25

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

