Prep scores for soccer and basketball
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
High School Boys Soccer:
San Marcos 2, Santa Barbara 1
Oxnard 2, Buena 1
Pacifica 1, Dos Pueblos 0
High School Girls Soccer:
San Marcos 2, Santa Barbara 1
Dos Pueblos 1, Pacifica 1
Rio Mesa 1, Ventura 1
Oxnard 0, Buena 0
Channel Islands 4, Santa Paula 2
Boys High School Basketball:
Santa Barbara 77, Rio Mesa 49
San Marcos 59, Pacifica 54
Dos Pueblos 76, Buena 37
Oxnard 56, Ventura 33
Bishop Diego 56, Foothill Tech 45
Calabasas 64, Oaks Christian 62
Westlake 71, Newbury Park 42
Laguna Blanca 72, Midland 24
Dunn 60, Villanova Prep 54
Grace 57, Santa Clara 54
High School Girls Basketball:
Oaks Christian 85, Calabasas 31
Santa Paula 72, Channel Islands 24
Thousand Oaks 82, Agoura 25