Dons and Royals win on Day 2 of SB Classic in boys basketball
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
High School Boys Basketball: Day 2 of Santa Barbara Holiday Classic
Santa Barbara 75, Dougherty Valley 64: Brent Sharpton 23 pts for Dons
San Marcos 54, Davis Sr. 50: Koji Hefner 25 pts for Royals
Holy Martyrs 56, Dos Pueblos 50: Coulter Jay 12 pts for Chargers
Franklin 74, Santa Paula 65: Alvarez 39 pts for Cardinals
Westmont 56, Agoura 54: Temme 26 pts for Chargers
Rio Mesa 49, St. Joseph Notre Dame 42: Moreno 14 pts for Spartans
Thousand Oaks 68, Lowell 22: Ange 17 pts for Lancers
Ventura 56, San Luis Obispo 50
Pinole Valley 69, San Luis Obispo 62
Whitney 80, Righetti 39
Oak Park 77, Madera 45: Prophete 17 pts for Eagles
Pleasant Grove 73, Torres 21
Pleasant Grove 72, St. Genevieve 60