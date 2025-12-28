Skip to Content
Dons and Royals win on Day 2 of SB Classic in boys basketball

Blake Lee scored 16 points for winning Dons
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

High School Boys Basketball: Day 2 of Santa Barbara Holiday Classic

Santa Barbara 75, Dougherty Valley 64: Brent Sharpton 23 pts for Dons

San Marcos 54, Davis Sr. 50: Koji Hefner 25 pts for Royals

Holy Martyrs 56, Dos Pueblos 50: Coulter Jay 12 pts for Chargers

Franklin 74, Santa Paula 65: Alvarez 39 pts for Cardinals

Westmont 56, Agoura 54: Temme 26 pts for Chargers

Rio Mesa 49, St. Joseph Notre Dame 42: Moreno 14 pts for Spartans

Thousand Oaks 68, Lowell 22: Ange 17 pts for Lancers

Ventura 56, San Luis Obispo 50

Pinole Valley 69, San Luis Obispo 62

Whitney 80, Righetti 39

Oak Park 77, Madera 45: Prophete 17 pts for Eagles

Pleasant Grove 73, Torres 21

Pleasant Grove 72, St. Genevieve 60

