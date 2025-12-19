Prep wrap-up: Local basketball tournaments tip-off
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
High School Boys Basketball: Jim Bashore Holiday Cage Classic Day 1 at Carpinteria High School:
Dos Pueblos 62, Arroyo Grande 51: Wyatt Gardiner 25 pts. 10 reb. for DP; AG vs CI Saturday 2:30 p.m.
Santa Ynez 69, Channel Islands 39 Santa Ynez vs DP Saturday 5:30 p.m.
Foothill Tech 67, Carpinteria 50 Carp vs Cabrillo Saturday 7 p.m.
Polytechnic 58, Cabrillo 37 Poly vs Foothill Tech Saturday 4 p.m.
High School Girls Basketball: Tournament of Champions Day 1 at Santa Barbara & San Marcos HS:
Gold Division:
JSerra 66, Dos Pueblos 57: Kindah Ahmad-Reda 21 pts for DP.
Camarillo 54, San Marcos 52: Daniela Rocha 30 points for Scorpions
Oaks Christian 58, St. Joseph 55
Orcutt Academy 52, Thousand Oaks 49
Green Division:
Arroyo Grande 57, Santa Barbara 20
San Luis Obispo 43, Buena 31
Paramount 55, Pacifica 39
Mission Prep 42, Westlake 35
Saturday Schedule at SBHS
Dos Pueblos vs St. Joseph 9 a.m.
Westlake at Santa Barbara 10:30 a.m.
JSerra vs Oaks Christian 12 p.m.
Camarillo vs Orcutt Academy 1:30 p.m
Saturday Schedule at San Marcos HS
Pacifica vs Buena 9 a.m.
Thousand Oaks vs San Marcos 10:30 a.m.
Paramount vs San Luis Obispo 12:00 p.m.
Mission Prep vs Arroyo Grande 1:30 p.m.
High School Girls Water Polo:
Bill Barnett Invitational:
San Marcos 15, Beckman 13
Newport Harbor 19, San Marcos 10