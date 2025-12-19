Skip to Content
Prep wrap-up: Local basketball tournaments tip-off

Kindah Ahmad-Reda led DP with 21 points
TOC is underway
December 19, 2025 11:27 pm
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

High School Boys Basketball: Jim Bashore Holiday Cage Classic Day 1 at Carpinteria High School:

Dos Pueblos 62, Arroyo Grande 51: Wyatt Gardiner 25 pts. 10 reb. for DP; AG vs CI Saturday 2:30 p.m.

Santa Ynez 69, Channel Islands 39 Santa Ynez vs DP Saturday 5:30 p.m.

Foothill Tech 67, Carpinteria 50 Carp vs Cabrillo Saturday 7 p.m.

Polytechnic 58, Cabrillo 37 Poly vs Foothill Tech Saturday 4 p.m.

High School Girls Basketball: Tournament of Champions Day 1 at Santa Barbara & San Marcos HS:

Gold Division:

JSerra 66, Dos Pueblos 57: Kindah Ahmad-Reda 21 pts for DP.

Camarillo 54, San Marcos 52: Daniela Rocha 30 points for Scorpions

Oaks Christian 58, St. Joseph 55

Orcutt Academy 52, Thousand Oaks 49

Green Division:

Arroyo Grande 57, Santa Barbara 20

San Luis Obispo 43, Buena 31

Paramount 55, Pacifica 39

Mission Prep 42, Westlake 35

Saturday Schedule at SBHS

Dos Pueblos vs St. Joseph 9 a.m.

Westlake at Santa Barbara 10:30 a.m.

JSerra vs Oaks Christian 12 p.m.

Camarillo vs Orcutt Academy 1:30 p.m

Saturday Schedule at San Marcos HS

Pacifica vs Buena 9 a.m.

Thousand Oaks vs San Marcos 10:30 a.m.

Paramount vs San Luis Obispo 12:00 p.m.

Mission Prep vs Arroyo Grande 1:30 p.m.

High School Girls Water Polo:

Bill Barnett Invitational:

San Marcos 15, Beckman 13

Newport Harbor 19, San Marcos 10

