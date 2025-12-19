Prep results in basketball, soccer and water polo
SANTA BARBRA, Calif. (KEYT) -
High School Boys Basketball:
Santa Barbara 58, San Marcos 50: Levi Oakes 20 pts for Dons
Thousand Oaks 54, Oxnard 34: Dylan McCord 17 pts for Lancers
St. Bonaventure 48, Buena 46: Adam Ayala 19 pts. 10 reb. for Seraphs
High School Girls Basketball:
Laguna Blanca 24, Santa Clara 17: Kira Rameson 10 pts for Owls
High School Boys Soccer:
Dos Pueblos 1, Buena 0: Owen Ribbens & Brandon Stock goals for Chargers
Rio Mesa 2, San Marcos 1: Carlos Ahara & Aiden Gonzalez goals for Spartans
High School Girls Soccer:
San Marcos 2, Rio Mesa 0: Zeina Matni 2 goals for Royals
Buena 1, Dos Pueblos 0: Tyler Hickerson goal for Bulldogs
High School Girls Water Polo:
San Marcos 10, Foothill 9: Charlotte Raisin 4 goals, 3 assists for Royals
Dos Pueblos 18, Ventura 1: Talia Marshall, Wynonna Shea, Charlotte Neushul 3 goals each
Santa Barbara 19, Oxnard 3: Luna Morancey 4 goals for Dons