Skip to Content
Top Stories

Prep results in basketball, soccer and water polo

D6E_8391
Entenza Design
Dons hold off San Marcos in rivalry basketball
By
Published 12:31 am

SANTA BARBRA, Calif. (KEYT) -

High School Boys Basketball:

Santa Barbara 58, San Marcos 50: Levi Oakes 20 pts for Dons

https://www.youtube.com/watch?v=wWvQDGZ3wdU

Thousand Oaks 54, Oxnard 34: Dylan McCord 17 pts for Lancers

St. Bonaventure 48, Buena 46: Adam Ayala 19 pts. 10 reb. for Seraphs

High School Girls Basketball:

Laguna Blanca 24, Santa Clara 17: Kira Rameson 10 pts for Owls

High School Boys Soccer:

Dos Pueblos 1, Buena 0: Owen Ribbens & Brandon Stock goals for Chargers

Rio Mesa 2, San Marcos 1: Carlos Ahara & Aiden Gonzalez goals for Spartans

High School Girls Soccer:

San Marcos 2, Rio Mesa 0: Zeina Matni 2 goals for Royals

Buena 1, Dos Pueblos 0: Tyler Hickerson goal for Bulldogs

High School Girls Water Polo:

San Marcos 10, Foothill 9: Charlotte Raisin 4 goals, 3 assists for Royals

Dos Pueblos 18, Ventura 1: Talia Marshall, Wynonna Shea, Charlotte Neushul 3 goals each

Santa Barbara 19, Oxnard 3: Luna Morancey 4 goals for Dons

Article Topic Follows: Top Stories

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.