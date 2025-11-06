Skip to Content
CIF-SS Boys Water Polo quarterfinals: DP outlasts Buena in ot; San Marcos ends season

D6E_0280
Entenza Design
Will Stuart attempts a penalty shot
By
November 6, 2025 11:54 pm
Published 11:51 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

CIF-Southern Section Division 1 Quarterfinals: Dos Pueblos 11, Buena 10

Lucas Neushul scored a team-high 5 goals including one in overtime.

CIF-Southern Section Division 1 Quarterfinals: Loyola 13, San Marcos 10

Jack Kramer scored a team-high 5 goals as San Marcos ends year 18-15

(Pepperdine-commit Will Stuart scored 2 goals for the Royals. Entenza Design).

Dos Pueblos is at Loyola on Wednesday in CIF-SS D1 semifinal.

boys water polo
KEYT
Santa Barbara

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

