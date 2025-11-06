CIF-SS Boys Water Polo quarterfinals: DP outlasts Buena in ot; San Marcos ends season
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
CIF-Southern Section Division 1 Quarterfinals: Dos Pueblos 11, Buena 10
Lucas Neushul scored a team-high 5 goals including one in overtime.
CIF-Southern Section Division 1 Quarterfinals: Loyola 13, San Marcos 10
Jack Kramer scored a team-high 5 goals as San Marcos ends year 18-15
(Pepperdine-commit Will Stuart scored 2 goals for the Royals. Entenza Design).
Dos Pueblos is at Loyola on Wednesday in CIF-SS D1 semifinal.