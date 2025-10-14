Prep girls volleyball and flag football closes out regular season
SANTA BARBARA, Calif. -
Girls Volleyball Channel League:
Santa Barbara 3, Dos Pueblos 1
San Marcos 3, Pacifica 0 (Royals go 14-0 in Channel League)
Ventura 3, Rio Mesa 0
Oxnard 3, Buena 1
Tri-Valley League:
Bishop Diego 3, Del Sol 0 (Cardinals are co-league champions with St. Bonaventure)
Girls Flag Football Channel League
San Marcos 40, Pacifica 0
Dos Pueblos 34, Santa Barbara 18
(San Marcos and Dos Pueblos are co-Channel League champions at 13-1 in league)
Oxnard 38, Buena 0