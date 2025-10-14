Skip to Content
Prep girls volleyball and flag football closes out regular season

D6E_3651
Entenza Design
Kira Elliot scores the point for the Dons
By
Published 11:22 pm

SANTA BARBARA, Calif. -

Girls Volleyball Channel League:

Santa Barbara 3, Dos Pueblos 1

San Marcos 3, Pacifica 0 (Royals go 14-0 in Channel League)

Ventura 3, Rio Mesa 0

Oxnard 3, Buena 1

Tri-Valley League:

Bishop Diego 3, Del Sol 0 (Cardinals are co-league champions with St. Bonaventure)

Girls Flag Football Channel League

San Marcos 40, Pacifica 0

Dos Pueblos 34, Santa Barbara 18

https://www.youtube.com/watch?v=ZKVWfLOrbvk

(San Marcos and Dos Pueblos are co-Channel League champions at 13-1 in league)

Oxnard 38, Buena 0

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

