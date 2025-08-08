Direct Relief details free N95 mask distribution locations across Santa Barbara County as area fires continue to send up plumes of smoke and ash
SANTA BARBARA COUNTY, Calif. – The press release below, in English and Spanish, from Direct Relief details free N95 mask distribution sites as the largest wildfire this year in California continues to burn along the border of Santa Barbara and San Luis Obispo counties.
Heavy smoke has been seen across the Central Coast and an air quality alert was issued for Santa Barbara County and current air quality information for San Luis Obispo County can be found here.
An air quality alert was also issued for Ventura County as smoke from the Gifford and Canyon Fire impact air quality across the region.
Direct Relief Press Release in English
In response to the Gifford Fire, Direct Relief is distributing free N95 respirators to people experiencing poor air quality as a result of the fire.
The Gifford Fire, which broke out on August 1 in northern Santa Barbara County, was the largest fire burning in California as of Thursday, when acres burned neared 100,000. The fire is currently about 15 percent contained and is impacting rural areas of San Luis Obispo and Santa Barbara Counties.
Direct Relief is based in Santa Barbara County, and has extensive experience responding to wildfires across the state. This week, the organization provided free respirators to residents at multiple locations throughout the county and will continue to respond as air quality needs continue.
Below are mask distribution sites in Santa Barbara County where masks can be accessed, while supplies last:
Direct Relief Headquarters
Location: Direct Relief Lobby
Address: 6100 Wallace Becknell Rd, Santa Barbara, CA 93117
Hours: Monday–Thursday 8:00 AM – 5:00 PM; Friday 8:00 AM – 12:00 PM
Stuart C. Gildred Family YMCA (Santa Ynez)
Address: 900 North Refugio Road, Santa Ynez, CA 93460
Hours: Monday–Thursday 5:30 AM – 9:00 PM; Friday 5:30 AM – 8:00 PM; Saturday 8:00 AM – 5:00 PM; Sunday Closed
Santa Barbara Public Library – Montecito Branch
Address: 1469 East Valley Rd, Montecito, CA 93108
Hours: Tuesday–Friday 9:00 AM – 5:00 PM; Saturday 10:00 AM – 2:00 PM
Santa Barbara Public Library – Eastside Branch
Address: 1102 E Montecito St, Santa Barbara, CA 93103
Hours: Monday–Thursday 10:00 AM – 6:00 PM; Friday 10:00 AM – 5:00 PM; Saturday 10:00 AM – 2:00 PM
Santa Barbara Public Library – Central Library
Address: 40 E Anapamu St, Santa Barbara, CA 93101
Hours: Monday–Thursday 10:00 AM – 7:00 PM; Friday–Saturday 10:00 AM – 5:00 PM; Sunday 12:00 PM – 5:00 PM
Buellton Visitors Bureau & Chamber of Commerce
Address: 597 Ave of Flags Suite 101, Buellton, CA 93427
Hours: Monday–Saturday 9:00 AM – 4:30 PM; Sunday 10:00 AM-2:00PM
Community Health Centers-Del Valle
Address: 430 S Blosser Rd, Santa Maria, CA 93458
Hours: Monday-Sunday 8:00 AM-6:00 PM
Direct Relief Press Release in Spanish
Respuesta al Incendio de Gifford: Respiradores N95 Disponibles en el Condado de Santa Bárbara
En respuesta al incendio de Gifford, Direct Relief está distribuyendo respiradores N95 gratuitos a las personas que sufren la mala calidad del aire a causa del incendio.
El incendio de Gifford, que se desató el 1 de agosto en el norte del condado de Santa Bárbara, fue el mayor incendio en California hasta el jueves, con cerca de 100,000 acres quemados. El incendio está actualmente contenido en un 15% y está afectando zonas rurales de los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara.
Direct Relief tiene su sede en el condado de Santa Bárbara y cuenta con amplia experiencia en la respuesta a incendios forestales en todo el estado. Esta semana, la organización proporcionó respiradores gratuitos a los residentes en varios puntos del condado y continuará respondiendo a medida que persistan las necesidades relacionadas con la calidad del aire.
A continuación, se indican los puntos de distribución de mascarillas en el condado de Santa Bárbara, donde se puede acceder a ellas hasta agotar existencias:
Sede de Direct Relief
Ubicación: Vestíbulo de Direct Relief
Dirección: 6100 Wallace Becknell Rd, Santa Bárbara, CA 93117
Horario: Lunes a Jueves de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; Viernes de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
Stuart C. Gildred Family YMCA (Santa Ynez)
Dirección: 900 North Refugio Road, Santa Ynez, CA 93460
Horario: Lunes a Jueves de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.; Viernes de 5:30 a. m. a 8:00 p. m.; Sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; Domingo cerrado.
Biblioteca Pública de Santa Bárbara – Sucursal Montecito
Dirección: 1469 East Valley Rd, Montecito, CA 93108
Horario: Martes a Viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.; Sábado de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Biblioteca Pública de Santa Bárbara – Sucursal Eastside
Dirección: 1102 E Montecito St, Santa Bárbara, CA 93103
Horario: Lunes a Jueves de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.; Viernes de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.; Sábado de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Biblioteca Pública de Santa Bárbara – Biblioteca Central
Dirección: 40 E Anapamu St, Santa Bárbara, CA 93101
Horario: Lunes a Jueves de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.; Viernes a Sábado de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.; Domingo de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.
Oficina de Visitantes y Cámara de Comercio de Buellton
Dirección: 597 Ave of Flags, Suite 101, Buellton, CA 93427
Horario: Lunes a Sábado de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. Domingo, 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Centros de Salud Comunitarios – Del Valle
Dirección: 430 S Blosser Rd, Santa Maria, CA 93458
Horario: Lunes a Domingo, 8:00 a. m. a 6:00 p. m.