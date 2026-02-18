Las lluvias el viento han provocado de cierre de calles y un apagón en el Valle de Coachella
Lina Robles
La policía de Palm Springs cerró la calle Indian Canyon ayer a las 3 de la madrugada debido a las inundaciones provocadas por las lluvias, mientras que las calles Gene Autry Trail y Vista Chino permanecen abiertas.
También se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, como la Ramon Road, Dinah Shore y el Hwy 111.
Mientras que por la tormenta un apagón afecto un sector de Palm Desert donde 134 casas y negocios se quedaron sin electricidad ayer a las 6:50 de la tarde, la compañía de luz trabajo arduamente para restaurar el servicio.