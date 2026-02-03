Iglesia de Palm Desert realizará una vigilia con velas en respuesta a los tiroteos de ICE en Minnesota

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Se ha programado una vigilia con velas para el martes por la noche en la Iglesia Episcopal de Santa Margarita en Palm Desert.

Se espera que la breve ceremonia conmemorativa comience a las 6:00 p. m. en la escalinata de la iglesia.

Un folleto que promocionaba la vigilia decía que se celebraba “en memoria de las personas recientemente asesinadas por ICE en Minnesota y en solidaridad con los inmigrantes, los refugiados y todos los que viven con miedo. Nos reunimos para orar por los muertos, consolar a los dolientes y defender la justicia, la dignidad y la compasión”.

Telemundo 15 transmitirá la vigilia en vivo a las 5:00, 6:00 y 6:30 p. m. de esta noche. Manténgase al tanto de las últimas novedades.