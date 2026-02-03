Familia de Indio pide justicia por la memoria de su ser querido quien fue asesinado hace un año

Lina Robles

Una familia de Indio sigue esperando justicia por el asesinato de su ser querido frente a la tienda Food 4 Less de Indio hace un año.

Según el informe una discusión de dos jóvenes inició dentro de la tienda y luego se salieron al estacionamiento ahí Gideon González Jr presuntamente mató a balazos a Lorenzo Segoviano.

Inicialmente el juez fijó una fianza de un millón de dólares, pero el abogado del sospechoso alegó que su cliente no huiría y le redujeron la fianza.

La familia de la víctima dice que no es justo que el presunto asesino esté libre y mientras ellos sufren por su ser querido el individuo si puede estar con su familia.