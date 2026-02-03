Skip to Content
Familia de Indio pide justicia por la memoria de su ser querido quien fue asesinado hace un año

11:14 am

Lina Robles

Una familia de Indio sigue esperando justicia por el asesinato de su ser querido frente a la tienda Food 4 Less de Indio hace un año.

Según el informe una discusión de dos jóvenes inició dentro de la tienda y luego se salieron al estacionamiento ahí Gideon González Jr presuntamente mató a balazos a Lorenzo Segoviano.

Inicialmente el juez fijó una fianza de un millón de dólares, pero el abogado del sospechoso alegó que su cliente no huiría y le redujeron la fianza.

La familia de la víctima dice que no es justo que el presunto asesino esté libre y mientras ellos sufren por su ser querido el individuo si puede estar con su familia.

Telemundo 15 Palm Springs

