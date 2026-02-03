Skip to Content
News

El “Tour de Palm Springs” regresa al Valle de Coachella el próximo sábado

By
Published 11:14 am

Lina Robles

El sábado próximo se llevará a cabo el Tour de Palm Springs en el que participaran miles de ciclistas que circulan por todo el Valle de Coachella, desde distancias cortas hasta 102 millas.

Se espera que unos 8 mil ciclistas de Estados Unidos y otros países lleguen a la región por lo que las autoridades alertan a los automovilistas a extremar precauciones.

El Tour de Palm Springs recauda dinero que donan a más de 150 organizaciones no lucrativas que ayudan a la comunidad.

Telemundo 15 Palm Springs

