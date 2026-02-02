Realizan vigilia en memoria de un hombre que murió atropellado en Palm Springs

Lina Robles

Familiares y amigos realizaron una vigilia ayer por la noche en memoria de Ricardo Marano quien murió atropellado el 18 de enero pasado mientras caminaba por la calle Vista Chino en Palm Springs.

La vigilia inició en el apartamento de la víctima y después caminaron al parque Ruth Hardy donde lo recordaron y compartieron vivencias que tuvieron con él y coincidieron ya que le gustaba caminar por el vecindario.

Hace unos días en Thousand Palms, los investigadores encontraron la camioneta que manejaba el individuo que presuntamente lo atropelló, pero no lo han localizado para que enfrente cagos por la muerte del hombre de 56 años.