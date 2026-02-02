Skip to Content
La policía arrestó a un hombre armado en Palm Springs

Jesus Reyes
Published 5:14 pm

Lina Robles

Gracias a la denuncia de un testigo la policía arrestó a un sujeto que el viernes pasado a las 7 de la noche armado con una pistola amenazó a una persona durante un pleito en el área de las calles Indian Canyon y San Rafael en Palm Springs de donde huyó, luego acudieron los agentes, para buscar al peligroso individuo, pero no lo encontraron, por lo que pidieron la ayuda de la comunidad.

Gracias a la comunidad, el sujeto fue identificado y capturado por la policía que lo arrestó el sábado.

