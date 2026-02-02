Crisis migratoria afecta celebración del día de la Candelaria

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) – La tensión que ha provocado la crisis migratoria en el Valle de Coachella continua afectado a los residentes, en especial a los pequeños emprendedores, como es el caso de Guadalupe Cazares, una residente de Indio que año con año dedica este día de la candelaria a la preparación y venta de tamales, quien comentó presentar bajas ventas,

“Estuvo despacio por lo que está pasando, ya que muchos no pueden salir por lo que está pasando en la calle, pero, aún así, aquí estamos y seguimos adelante”, expreso ella.

El día de la candelaria es una festividad de origen religioso, la comunidad católica celebra cada 2 de febrero con levantando representaciones del niño Jesus, y con la tradición de preparar y comer tamales.

“En el calendario se dice la presentación del Señor, tiene muchas raíces, que a voz popular, la gente dice que es el día de levantar al niño, así que en Navidad se acuesta el niño y ahora se levanta el niño, pero, ciertamente en estos días de tormenta, en estos días de oscuridad, esto es una declaración de vida. Una declaración de vida en Dios, que siempre va a ser testimonio de una verdad que nada ni nadie nos puede quitar”, expuso Francisco Gómez, padre De la Iglesia Nuestra señora de la Soledad.

