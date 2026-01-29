El concejal de Coachella Frank Figueroa fue elegido como “Mayor Pro Team” o vice alcalde

Lina Robles

Durante una junta del concilio de Coachella eligieron al concejal Frank Figueroa como nuevo alcalde pro team asumiendo un rol de liderazgo que se había pospuesto previamente.

El alcalde Steven Hernández compareció antes de que el concilio entrara en sesión a puerta cerrada, lo que permitió que la votación se llevara a cabo.

Cabe recordar que el alcalde ha disminuido apariciones públicas desde octubre pasado cuando lo acusaron de perjurio y conflicto de intereses, por lo que enfrentara un juicio.