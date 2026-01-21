Un grupo ambientalista demandó a Palm Springs por la aprobación de un proyecto

Lina Robles

Un grupo ambientalista archivó una demanda contra Palm Springs por la aprobación para que construyan el Hotel Nexus de 9 pisos cerca del Centro de Convenciones y que fue aprobado por el ayuntamiento en noviembre pasado, una vez construido, podría ser el edificio más alto de la ciudad.

Los ambientalistas afirman que la aprobación violó la Ley de Calidad Ambiental de California ya que la ciudad no revisó el proyecto mediante un Informe de Impacto Ambiental.