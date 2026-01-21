Skip to Content
News

Un grupo ambientalista demandó a Palm Springs por la aprobación de un proyecto

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Un grupo ambientalista archivó una demanda contra Palm Springs por la aprobación para que construyan el Hotel Nexus de 9 pisos cerca del Centro de Convenciones y que fue aprobado por el ayuntamiento en noviembre pasado, una vez construido, podría ser el edificio más alto de la ciudad.

Los ambientalistas afirman que la aprobación violó la Ley de Calidad Ambiental de California ya que la ciudad no revisó el proyecto mediante un Informe de Impacto Ambiental.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.