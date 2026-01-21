Skip to Content
News

La policía arresto a dos sospechosas de robar $18 mil en cosméticos en Bermuda Dunes

KYMA
Jesus Reyes
KYMA
By
Published 11:14 am

Lina Robles

Después de una excelente investigación la policía arresto a dos mujeres sospechosas de robar $18 mil dolares en cosméticos y maquillajes en varias farmacias de Bermuda Dunes.

Los investigadores encontraron el carro de las sospechosas en Los Ángeles y de inmediato fueron encarceladas.

Según la investigación, tan solo de una farmacia ubicada en la calle Washington robaron $6 mil dolares en mercancía.

Se trata de Davonna Pierce y Dominique Thornton quienes podrían estar involucradas en otros robos en el Valle de Coachella y otras ciudades del sur de California.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.