La policía arresto a dos sospechosas de robar $18 mil en cosméticos en Bermuda Dunes

Lina Robles

Después de una excelente investigación la policía arresto a dos mujeres sospechosas de robar $18 mil dolares en cosméticos y maquillajes en varias farmacias de Bermuda Dunes.

Los investigadores encontraron el carro de las sospechosas en Los Ángeles y de inmediato fueron encarceladas.

Según la investigación, tan solo de una farmacia ubicada en la calle Washington robaron $6 mil dolares en mercancía.

Se trata de Davonna Pierce y Dominique Thornton quienes podrían estar involucradas en otros robos en el Valle de Coachella y otras ciudades del sur de California.