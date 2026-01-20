Skip to Content
Esta semana se realizará el torneo de golf American Express en La Quinta

Published 5:14 pm

Lina Robles

Esta semana del 22 al 26 de enero se realizará el torneo de golf American Express en el que participaran 156 jugadores amateurs y 160 profesionales en el PGA West de La Quinta.

Además, el evento provee apoyos económicos a organizaciones no lucrativas del Valle de Coachella que ayudan a la salud, bienestar, educación, indigentes y recuperación de desastres naturales entre otros.

Durante las 67 ediciones del torneo desde 1960 han apoyado con más de $67 millones de dólares a 100 organizaciones no lucrativas de nuestra región.

