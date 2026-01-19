Las autoridades investigan un fatal accidente automovilístico ocurrido en Palm Desert

Lina Robles

Un mortal accidente automovilístico ocurrió el viernes pasado a las 10:20 de la mañana en el área de las calles Cook y Fred Waring en Palm Desert donde el conductor de un auto perdió el control y se impactó con varias palmas y un poste de la luz, cuando los paramédicos llegaron una mujer que resultó herida ya había muerto.

El área fue cerrada al tráfico durante varias horas mientras las autoridades hacían su trabajo, además que se registró un apagón que afectó a vecinos del área.