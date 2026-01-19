En Anza murió un hombre que fue en busca de cuatro excursionistas extraviados

Lina Robles

Una tragedia enluto a la familia de un excursionista que acudió a las montañas del Hwy 74 en la comunidad de Anza a buscar a otras cuatro personas que fueron a aventurar y no habían regresado después que salieron a la excursión la madrugada del viernes pasado y el hombre fue a buscar al grupo perdido, creyendo que podrían estar en peligro.

De inmediato un helicóptero se lanzó en búsqueda de los aventureros y los encontraron, pero lamentablemente el otro hombre fue hallado muerto el sábado por la noche en el fondo de una barranca rocosa a 150 pies de profundidad.