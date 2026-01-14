Sospechoso de apuñalamiento en CV Link acusado oficialmente

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre de 53 años acusado de apuñalamiento en CV Link fue acusado oficialmente el miércoles.

Jacob Ethan Masters fue acusado de crueldad hacia una persona mayor y agresión con arma mortal, según los registros judiciales. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Apelaciones el miércoles por la tarde en el Centro de Justicia Larson de Indio.

Masters fue arrestado el domingo cerca del sendero CV Link, en la zona del campo de golf Cimarron.

El arresto se debe a un apuñalamiento ocurrido el 31 de diciembre en el sendero CV Link, entre Golf Club Drive y Cathedral Canyon Drive.

La víctima, un hombre que paseaba, informó que hizo contacto visual con un hombre en el sendero al pasar. La víctima declaró que unos 15 minutos después, mientras se dirigía a su casa, el sospechoso seguía en la zona.

La policía informó que el sospechoso se puso un pasamontañas, se acercó gritando groserías y agredió a la víctima, tirándola al suelo. La víctima se defendió y el sospechoso huyó a pie. Tras el altercado, la víctima se enteró de que había sido apuñalado.

La víctima recibió atención médica por sus heridas en un hospital local y posteriormente fue dada de alta.

La policía indicó que el incidente parece haber sido un ataque no provocado. El sospechoso no exigió nada y el motivo sigue bajo investigación.

