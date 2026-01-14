Profesor de CCHS recibe licencia administrativa tras acusaciones de conducta inapropiada con una estudiante

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Un profesor de la Escuela Preparatoria Cathedral City fue puesto bajo licencia administrativa tras acusaciones de conducta inapropiada con una alumna, aunque la policía determinó que no se trató de ninguna actividad delictiva.

Según un comunicado del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs (PSUSD), las autoridades recibieron un informe y el profesor fue puesto bajo licencia administrativa. El PSUSD indicó que se informó a las agencias externas pertinentes.

La policía declaró que tuvo conocimiento del posible contacto inapropiado el 10 de diciembre. La investigación permitió determinar que no se había cometido ninguna infracción penal.

“El Oficial de Recursos Escolares comenzó a investigar el caso de inmediato y, al concluir, determinamos que no se había cometido ninguna infracción penal”, se lee en un correo electrónico del Departamento de Policía de Cathedral City. “Si bien el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs puede determinar que podría haber infracciones a las políticas internas del distrito, no pudimos corroborar ningún delito y no participamos en su investigación”.

La policía indicó que la investigación del CCPD finalizó alrededor del 1 de enero. El PSUSD fue notificado días después.

