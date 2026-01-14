Caso de atropello y fuga contra el director ejecutivo de Silvercrest se pospone hasta marzo

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) El director ejecutivo de Silvercrest, William Frank Rodríguez, compareció ante el tribunal el miércoles en relación con un accidente mortal de atropello y fuga ocurrido en Cathedral City en 2024.

Rodríguez enfrenta un cargo por atropello y fuga relacionado con el accidente que causó la muerte de Christina Barrington, de 60 años. La fiscalía alega que Rodríguez huyó del lugar sin detenerse a prestar auxilio.

La audiencia se aplazó hasta el 25 de marzo a las 8:30 a. m. en el Departamento 3R. Según la Fiscalía del Condado de Riverside, Rodríguez no está obligado a regresar al tribunal hasta esa fecha.

Sin embargo, la defensa y la fiscalía regresarán al tribunal el 4 de febrero para una audiencia relacionada con los documentos requeridos por el Acrisure Arena.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15 mientras seguimos esta historia.