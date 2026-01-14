Skip to Content
News

Caso de atropello y fuga contra el director ejecutivo de Silvercrest se pospone hasta marzo

By
Published 5:14 pm

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) El director ejecutivo de Silvercrest, William Frank Rodríguez, compareció ante el tribunal el miércoles en relación con un accidente mortal de atropello y fuga ocurrido en Cathedral City en 2024.

Rodríguez enfrenta un cargo por atropello y fuga relacionado con el accidente que causó la muerte de Christina Barrington, de 60 años. La fiscalía alega que Rodríguez huyó del lugar sin detenerse a prestar auxilio.

La audiencia se aplazó hasta el 25 de marzo a las 8:30 a. m. en el Departamento 3R. Según la Fiscalía del Condado de Riverside, Rodríguez no está obligado a regresar al tribunal hasta esa fecha.

Sin embargo, la defensa y la fiscalía regresarán al tribunal el 4 de febrero para una audiencia relacionada con los documentos requeridos por el Acrisure Arena.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15 mientras seguimos esta historia.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.