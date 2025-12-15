Los piratas de porches atacan las entregas navideñas ante el aumento de las compras en línea

Luis Medina

COACHELLA VALLEY, Calif. (KUNA) – Este año, los piratas de porches atacan con mayor frecuencia las entregas navideñas, ya que las compras en línea siguen en auge en todo el país.

Según estimaciones del sector, se espera que casi el 70 % de las compras navideñas en 2025 se realicen en línea. Este aumento en las entregas ha provocado un fuerte aumento del robo de paquetes en todo el país. Alrededor del 15 % de los estadounidenses reportan haber sufrido el robo de un paquete el año pasado, con pérdidas que superan los 8200 millones de dólares en todo Estados Unidos.

Los expertos en seguridad afirman que la mayoría de los robos de paquetes son delitos oportunistas que ocurren rápidamente cuando las entregas se dejan desatendidas.

Gene Petrino, asesor principal de seguridad de Security.org, afirma que solo se necesitan unos segundos para que alguien se acerque, tome un paquete y desaparezca. Petrino añade que el riesgo aumenta durante las fiestas, cuando el volumen de entregas alcanza su máximo.

En el Valle de Coachella, los residentes dicen que el aumento de las compras en línea ha cambiado la forma en que manejan las entregas durante la temporada navideña.

Niki Plaid, residente de Palm Springs, afirma que los vecinos de su comunidad se cuidan entre sí recogiendo paquetes si alguien no está en casa.

Los expertos recomiendan varias maneras de reducir el riesgo de robo de paquetes. Entre ellas, se incluyen enviar los paquetes al lugar de trabajo, usar taquillas seguras como las de Amazon Hub o enviar las entregas a un apartado postal. Pedirle a un vecino de confianza que recoja los paquetes, exigir una firma al momento de la entrega y activar alertas de entrega en tiempo real también son opciones efectivas.

La tecnología de seguridad es otra herramienta que utilizan los compradores. Los timbres con video y las cámaras de seguridad pueden no prevenir todos los robos, pero los expertos afirman que pueden disuadir a los delincuentes y ayudar a identificar a los sospechosos si se roba un paquete.

Kate Fogerty, residente de San Diego, afirma que la comunicación en casa ayuda a evitar que las entregas se queden afuera demasiado tiempo. Comenta que les envía un mensaje de texto a sus compañeros de piso cuando se espera un paquete para que alguien pueda recogerlo de inmediato.

Si un paquete se pierde, los expertos aconsejan a los compradores verificar primero los detalles de la entrega con la empresa de transporte, como USPS, UPS o FedEx. El siguiente paso es contactar al vendedor, ya que muchos minoristas ofrecen reemplazos o reembolsos. También podría ser necesario presentar una denuncia policial para fines de seguro o registros oficiales.

Dado que se espera que las entregas navideñas alcancen su punto máximo en las próximas semanas, los expertos afirman que tomar precauciones sencillas ahora puede ayudar a prevenir robos y a mantener la temporada navideña en marcha.