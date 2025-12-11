Posponen elección del nuevo alcalde interino de la ciudad de Coachella

Juan Montesló

Ciudad de Coachella, Calif. (KUNA) – La ciudad de Coachella llevo a cabo una reunión de concejo en la cual se supondría que se llevaría acabo la elección del nuevo alcalde interino de la ciudad, pero esta se pospuso.

Una decisión que también se pensó sería tomada durante la ultima reunion que se llevo a cabo a puerta cerrada a finales del pasado mes de noviembre, pero tampoco fue así.

Todo esto ocurre tras la acusación formal del alcalde de Coachella por presuntamente cometer actos de perjurio y conflicto de intereses en relación con su cargo público.

Así mismo, la reunión tocó puntos de gran interés para la salud pública como lo es la resolución de la junta directiva de la autoridad de agua de Coachella que autoriza la solicitud del fondo rotatorio estatal de agua potable para el proyecto de tratamiento de cromo-6 y la resolución que autoriza el reembolso de esta solicitud.

El agua potable en esta zona del valle ha sido señalada por contener altos niveles de cromo 6, un mineral conocido por ser potencial desarrollador de cancer si el consumo se da en exceso, la ciudad anticipa resolver el problema antes de la fecha limite de cumplimiento que es el primero de octubre de 2027, bajo los nuevos estándares de regulaciones aplicados a California.

Previo a la sesión intentamos comunicarnos con miembros del cabildo para tener una declaración, pero no obtuvimos éxito.

