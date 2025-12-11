Peatón muere en una colisión en Desert Hot Springs

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Un peatón falleció en un accidente en Desert Hot Springs la madrugada del jueves.

Según la policía, el accidente ocurrió alrededor de las 12:15 a.m. en la intersección de Pierson Boulevard y Western Avenue. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, donde el peatón fue declarado muerto.

La policía informó que el conductor involucrado se detuvo en el lugar, intentó prestar auxilio y contactó a la policía.

El Equipo de Investigación de Accidentes Graves (MAIT) de la Policía de Desert Hot Springs acudió al lugar y asumió la investigación.

Con base en la información obtenida en el lugar, los investigadores determinaron que el peatón se encontraba en el carril de circulación cuando fue atropellado. El conductor está cooperando con la policía, y el alcohol no parecen haber sido factores en la colisión.

Pierson Boulevard estuvo cerrado durante varias horas, pero la carretera ya está reabierta.