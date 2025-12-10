Los supervisores del Condado de Riverside aprobaron un acuerdo para financiar una subestación eléctrica en Thousand Palms

Lina Robles

El Buró supervisores del Condado de Riverside aprobó un acuerdo para financiar partes de la construcción de una subestación eléctrica en Thousand Palms, la cual beneficiara a miles de clientes de la compañía de luz IID.

El supervisor Manuel Perez dijo que con este proyecto los días de extremo calor habrá menos posibilidades de apagones por la alta demanda de electricidad y la subestación ayudará a la comunidad a permanecer con luz.

La inversión del proyecto será de casi $6 millones de dólares.

La subestación de luz se construirá en un terreno ubicado cerca de la calle Cook y el freeway 10.