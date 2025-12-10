La Estación de Bomberos 98 abre sus puertas en Desert Hot Springs

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) — La nueva Estación de Bomberos 98 abrió oficialmente sus puertas en Desert Hot Springs.

La Estación de Bomberos 98 se encuentra en Hacienda Avenue 69111. Se inauguró oficialmente el 24 de noviembre y actualmente opera con un camión de bomberos municipal de cuatro personas, con el apoyo de personal de CAL FIRE/Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

Las autoridades municipales destacaron la estación como una importante inversión en seguridad pública que fortalece significativamente la protección contra incendios, la respuesta médica de emergencia y los servicios de soporte vital avanzado para los residentes y negocios de la zona este de la ciudad.

“La seguridad de nuestros residentes siempre ha sido, y siempre será, nuestra máxima prioridad”, declaró el alcalde Scott Matas. La Estación de Bomberos 98 es más que un nuevo edificio: es una declaración contundente de nuestro compromiso con esta comunidad. Cada familia, cada vecindario y cada negocio merece servicios de emergencia confiables y oportunos, y esta inversión garantiza que podamos satisfacer esas necesidades hoy y para las generaciones futuras. Estoy sumamente orgulloso de la colaboración y la dedicación que hicieron realidad este proyecto.

Las autoridades municipales afirmaron que la inauguración de la Estación de Bomberos 98 mejora significativamente la cobertura en una zona que continúa creciendo tanto en población como en demanda de servicios.

La estación pronto se trasladará a Quint 98, un camión con escalera de 32 metros equipado con un tanque de agua y una bomba. Esta transición brindará a la comunidad capacidades mejoradas de extinción de incendios, rescate y respuesta en situaciones de gran altitud.

“La Estación de Bomberos 98 mejora nuestra capacidad de responder con rapidez y eficacia a emergencias en toda la región este”, declaró Bryan White, Jefe de División de CAL FIRE/Departamento de Bomberos del Condado de Riverside. “Esta estación proporciona a nuestros bomberos las herramientas, la ubicación y los recursos necesarios para llegar a los residentes con mayor rapidez y brindar el mejor servicio. Nos enorgullece nuestra colaboración con la Ciudad y mantenemos nuestro compromiso de proteger cada vecindario con profesionalismo, compasión y una dedicación inquebrantable”.

La Estación de Bomberos 98 cuenta con un diseño vanguardista, modernas viviendas y un espacio operativo optimizado para brindar respuesta a emergencias las 24 horas. Las instalaciones de nueva construcción incluyen:

• Superficie total de la estación: 8729 pies cuadrados

• Espacio habitable: 4723 pies cuadrados

• Bahía de aparatos: 4006 pies cuadrados

• Edificio de soporte/almacenamiento: 400 pies cuadrados

• Cobertura ampliada de Soporte Vital Avanzado (SVA) y servicios médicos de emergencia prehospitalarios para la región este