Desert Hot Springs invita a la comunidad a su tradicional desfile de luces navideñas

Lina Robles

La ciudad de Desert Hot Springs invita a la comunidad a disfrutar de su tradicional desfile de luces navideñas el próximo sábado a partir de las 5:45 de la tarde a lo largo de la calle Palm Drive iniciando en Mission Lakes Boulevard hasta la calle Segunda.

En el desfile participarán flotas festivas, vehículos decorados y grupos comunitarios que imprimirán creatividad y espíritu navideño.

Las autoridades municipales invitan a la comunidad a llegar temprano, llevar a la familia y a disfrutar de la temporada más bonita del año.

