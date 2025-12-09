Skip to Content
La policía arrestó a dos individuos en poseción de drogas y dinero en efectivo en Joshua Tree

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Agentes del sheriff que realizaban su patrullaje de rutina en Joshua Tree cerca del Hwy 62 le ordenaron detenerse al conductor de un carro por una infracción al código vehicular, durante la investigación, los oficiales revisaron el vehículo y encontraron una gran cantidad de paquetes de Metanfetamina y marihuana además de dinero en efectivo, por lo que de inmediato arrestaron al chofer y su acompañante.

