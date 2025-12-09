Skip to Content
El Condado de Riverside continúa con su campaña de adopción de mascotas

Published 11:14 am

Lina Robles

El Condado de Riverside continúa dándole prioridad a mantener vivas las mascotas que hay en los cuatro refugios de animales, incluyendo el de Thousand Palms y reiteran el llamado a las personas para que consideren adoptar perros o gatos durante las fiestas navideñas.

En una junta del Buró de Supervisores comentaron que se han logrado avances hacia el objetivo de cero sacrificios y hacen todo lo posible por encontrar hogares para animalitos.

Y aún continúan pidiendo a la comunidad que si gustan adoptar temporalmente a una mascota pueden hacerlo, mientras es adoptado de manera permanente.

