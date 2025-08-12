Emma Thompson dice que Donald Trump una vez la invitó a salir en un día crucial

Por Lisa Respers France, CNN

La actriz Emma Thompson ha vuelto a compartir una historia sobre una llamada telefónica que recibió hace años del presidente Donald Trump.

Mientras asistía al festival de cine de Locarno en Suiza para recibir el premio Leopard Club, según se informa, Thompson habló sobre el día, alrededor de 1997, cuando dice que Trump, entonces un ciudadano privado, la invitó a salir.

Thompson dijo que estaba filmando la película “Primary Colors” en ese momento, una cinta basada en la novela de Joe Klein que ficcionalizaba el ascenso del presidente Bill Clinton. Recordó que el teléfono de su remolque en el set sonó, y “era Donald Trump”.

“Pensé que era una broma y pregunté: ‘¿En qué puedo ayudarle?’ Quizás necesitaba indicaciones de alguien”, contó Thompson al público.

“Entonces él dijo: ‘Me encantaría que vinieras a quedarte en uno de mis hermosos lugares. Tal vez podríamos cenar’”, continuó Thompson. “Le dije: ‘Bueno, eso es muy amable. Muchas gracias. Le responderé más tarde’”.

La estrella de “Love Actually” dijo que después se dio cuenta de qué día era.

“Me di cuenta de que ese día había salido mi decreto de divorcio”, dijo. “Apuesto a que tiene gente buscando una buena divorciada para lucir del brazo”.

Thompson había pasado por un largo divorcio de su primer esposo, el actor Kenneth Branagh.

La historia es una que Thompson ya había contado antes.

Durante una aparición en “The Graham Norton Show” en 2017, ella le habló al presentador sobre la invitación que dijo haber recibido de Trump años antes.

“Podría haber cambiado el curso de la historia”, bromeó Thompson.

