Mina El Teniente retoma operaciones tras accidente que dejó seis trabajadores muertos. Empresa dice que reforzó la seguridad

La mina de cobre El Teniente reanudará la noche de este domingo sus operaciones subterráneas tras el accidente de la semana pasada en el que murieron seis mineros, informó la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), encargada de la operación de la mina.

Codelco dijo en un comunicado que se retomarán las operaciones subterráneas durante el turno C, con una dotación cercana a los 200 trabajadores, lo que representa aproximadamente el 70 % del personal habitual para un fin de semana.

La reanudación se produce tras recibir la autorización del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que había ordenado la suspensión total de las labores subterráneas por motivos de seguridad.

Codelco dijo que el Sernageomin y la Dirección del Trabajo determinaron el reinicio de las áreas no afectadas, bajo estrictas condiciones de seguridad y monitoreo permanente.

El 31 de julio, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile registró un sismo de magnitud 4,3 en la zona alrededor de la mina. El temblor provocó el colapso de un pozo que obligó a detener las operaciones en El Teniente, según la empresa estatal.

El temblor y el colapso posterior dejaron seis mineros muertos, según las autoridades.

Como parte de la reanudación, Codelco dijo que cada trabajador será recibido con una reflexión de seguridad y se implementará un plan de retorno enfocado en proteger la seguridad y el bienestar del personal. La empresa señaló que espera restablecer completamente las operaciones el domingo 10 de agosto.

El Teniente, ubicado en la región de O’Higgins en el centro de Chile, es el mayor depósito de cobre del mundo, según datos de la compañía.

