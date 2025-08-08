Estos son los alimentos ultraprocesados buenos y malos, según la American Heart Association

Por Sandee LaMotte, CNN

La organización de salud cardíaca más grande del país acaba de publicar sus tan esperadas pautas para el consumo de alimentos ultraprocesados o UPF.

El artículo del grupo de asesoramiento científico de la American Heart Association, Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) se hace público pocos días antes de la publicación del segundo informe de la Comisión “Make America Healthy Again” o MAHA, encabezada por el secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr.

El primer informe de MAHA, publicado en mayo, describió cómo los alimentos ultraprocesados contribuían a las enfermedades crónicas en los niños. Se espera que la segunda parte, que se dará a conoce el martes, establezca los cambios de política propuestos.

El mensaje clave de la American Heart Association no sorprende, el mensaje es el siguiente: la mayoría de los alimentos ultraprocesados son terribles para la salud, que incluye la salud del corazón, y ya es hora de que la industria alimentaria deje de producirlos y que los reguladores dejen de permitirlos, dice la organización sin fines de lucro.

Pero, sorprendentemente, la AHA también se mete de fondo primero en la pregunta muy debatida: ¿todos los alimentos ultraprocesados son poco saludables?

Tal vez no, según las nuevas directrices publicadas el viernes en la revista Circulation.

En realidad, sin embargo, son solo unas pocas categorías, como “ciertos panes integrales, yogures bajos en azúcar, salsas de tomate y pastas para untar a base de nueces o frijoles”, afirma el informe. Incluso esas opciones “saludables”, agrega el informe, deben ser monitoreadas para garantizar que sigan así.

Eso no es motivo para celebrar, dice Christopher Gardner, vicepresidente del grupo de redacción del informe de la AHA. “No excusemos a la industria solo porque hay algunas cosas que son un poco más saludables que la gran mayoría de los alimentos ultraprocesados llenos de azúcar, sal y grasa”, dijo.

“Tenemos toneladas de pruebas de que demasiada sal, azúcar y grasa son dañinas, lo sabemos desde los días del advenimiento de la comida chatarra”, dijo Gardner, profesor de medicina galardonado con el cargo Rehnborg Farquhar en la Universidad de Stanford, quien dirige el Grupo de Investigación de Estudios de Nutrición del Centro de Investigación de Prevención de Stanford.

“Pero la comida chatarra de hoy en día está ultraprocesada con aditivos cosméticos que conducen a comer en exceso y a miles de problemas de salud”, agregó.

“Ese es el problema. ¿Podemos insistir en eso?”

Los profesionales médicos y los legisladores aprecian las pautas de la AHA y los expertos dicen que abordar el problema de los alimentos ultraprocesados no podría ser más oportuno. Nuevos datos publicados el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. encontraron que los estadounidenses mayores de 1 año obtienen el 55 % de sus calorías diarias de alimentos ultraprocesados. Ese número aumentó al 62 % para los niños de entre 1 y 18 años.

Según el informe de la AHA, eso es preocupante, porque la investigación halló una relación dosis-respuesta entre los alimentos ultraprocesados y los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares, la diabetes tipo 2, la obesidad y la mortalidad por todas las causas.

Solo una porción adicional al día de alimentos ultraprocesados condujo a un 50 % más de riesgo de muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares, según una revisión de febrero de 2024 de 45 metaanálisis realizados en casi 10 millones de personas. Comer más alimentos ultraprocesados también puede aumentar el riesgo de obesidad en un 55 %, los trastornos del sueño en un 41 %, el desarrollo de diabetes tipo 2 en un 40 % y el riesgo de sufrir de depresión en un 20 %.

Para contrarrestar estos posibles efectos a la salud, la AHA dice que los estadounidenses deben dejar de comer tantos de los UPF más dañinos como sea posible, especialmente aquellos con alto contenido de grasas no saludables, sal y azúcares añadidos, al tiempo que permiten que “una pequeña cantidad de UPF selectos y asequibles de mejor calidad” se consuman como parte de una dieta saludable.

Marion Nestle, profesora emérita de nutrición con el cargo Paulette Goddard, de estudios alimentarios y salud pública de la Universidad de Nueva York, se sintió decepcionada por el informe.

“El énfasis en los UPF ‘saludables’ no es útil por dos razones”, dijo Nestlé en un correo electrónico. “La pequeña cantidad de alimentos en esa categoría (de UPF saludables) y la investigación reciente que demuestra que incluso los UPF ‘saludables’ inducen a las personas a comer más calorías de las que comerían si estuvieran comiendo alimentos mínimamente procesados”.

Nestlé, que no participó en el informe, hace referencia a un estudio del 4 de agosto en el que las personas en el Reino Unido perdieron el doble de peso cuando comían comida hecha en casa que cuando comían alimentos ultraprocesados considerados saludables.

La investigación, que fue uno de los ensayos clínicos controlados aleatorios más grandes y de mayor duración de UPF hasta la fecha, trató de crear una dieta ultraprocesada saludable. Los alimentos ultraprocesados en el estudio incluyeron una cantidad recomendada de frutas, verduras y fibra, así como niveles más bajos de sal, azúcar y grasas saturadas. Sin embargo, el estudio halló que los alimentos integrales cocinados en casa de todas maneras ganaron cuando se trataba de perder peso.

Si bien la ciencia intenta averiguar qué tienen los aditivos o el procesamiento de los UPF que contribuye a tales hallazgos, la AHA ha brindado algunos consejos básicos al asignarle a los alimentos ultraprocesados tres categorías: menos saludables, moderadamente saludables y saludables.

Las opciones más saludables incluyeron frutas y verduras frescas y congeladas sin azúcar ni sal agregadas; granos integrales como avena y arroz integral; semillas y nueces sin sal; frijoles secos y legumbres; aceites vegetales; leche natural baja en grasa o yogur; carne magra y sin procesar; y bebidas lácteas sin azúcar y el agua.

También se consideraron saludables la “carne” vegetariana y los productos “lácteos” de origen vegetal que eran bajos en azúcar, sal y grasas agregadas.

Los alimentos moderadamente saludables incluían arroz blanco y pasta; lácteos enteros; pan de grano refinado recién hecho; nueces saladas; frutas enlatadas en almíbar ligero; frijoles enlatados con sal; quesos duros; reemplazos de huevos; y sopas bajas en sodio y grasas. La comida que se compra ya preparada, hecha con opciones del grupo saludable anterior también estaba en la categoría.

El grupo poco saludable contenía los culpables habituales: la carne roja con alto contenido de grasa, la carne de cerdo, las carnes procesadas (nuggets de pollo, salchichas para perros calientes, salchichas), la mantequilla, la manteca y los aceites tropicales como el aceite de coco. La crema agria y el jugo 100% de fruta estaban en la lista, al igual que el azúcar, la miel, el jarabe de arce, las galletas saladas, las frutas deshidratadas y enlatadas endulzadas, las papas fritas de paquete, a base de tortilla o papa y las papas fritas.

Los panes, panecillos y tortillas de granos refinados se incluyeron como poco saludables, al igual que las bebidas endulzadas con azúcar (que incluían bebidas energizantes), productos de queso líquido, galletas, galletas saladas, dulces, golosinas masticables de frutas, helados, macarrones que vienen en caja, fideos instantáneos, pizza, algunas sopas enlatadas o instantáneas y frutas enlatadas en almíbar.

