Cinco maneras en que podría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania

Análisis de Nick Paton Walsh, CNN

Ambas partes llevan tiempo insinuando una reunión entre Trump y Putin. Entonces, ¿por qué querrían que se llevara a cabo ahora?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere usar la fuerza de su personalidad para forjar un acuerdo, creyendo que seis meses de intransigencia por parte de Moscú podrían superarse con un encuentro cara a cara con el Kremlin. Parece aferrarse a la idea de que se puede persuadir al Kremlin para que detenga la guerra, a pesar de que su homólogo ruso sugirió recientemente la postura maximalista de que los pueblos ruso y ucraniano son uno, y que dondequiera que pise un soldado ruso, está Rusia.

El líder ruso, Vladimir Putin, quiere ganar tiempo, tras haber rechazado en mayo una propuesta de alto el fuego incondicional de Europa, Estados Unidos y Ucrania, ofreciendo en su lugar dos pausas unilaterales, breves e intrascendentes. Sus fuerzas avanzan con fuerza en el frente en una ofensiva de verano que podría acercarlo lo suficiente a sus objetivos como para que las negociaciones en otoño se centren en un statu quo muy diferente en la guerra.

Si ambos se reúnen, un objetivo estadounidense aparente es una cumbre trilateral con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir el fin de la guerra, el mismo formato de cumbre que Rusia rechazó en Estambul en mayo. Es probable que su propósito permita a Putin arrastrar a Trump de nuevo a la órbita de la narrativa rusa.

Aun así, una cumbre —insinuada antes, pospuesta antes— podría celebrarse esta vez, lo que plantea la pregunta de cómo podría terminar la guerra. He aquí cinco posibles escenarios:

Muy poco probable. Es improbable que Putin acepte un alto el fuego en el que las líneas del frente se mantengan como están: Estados Unidos, Europa y Ucrania ya exigieron dicha pausa en mayo, bajo la amenaza de sanciones, y Rusia la rechazó. Trump se retractó de las sanciones, prefiriendo conversaciones de bajo nivel en Estambul que no llegaron a ninguna parte. Un alto el fuego de 30 días a principios de este año contra la infraestructura energética tuvo poca adhesión o éxito.

El Kremlin está convirtiendo los avances graduales en primera línea en ventajas estratégicas y no ve el sentido de detener este progreso ahora, cuando alcanza su punto álgido. Ni siquiera la amenaza de sanciones secundarias contra China e India, que parecen resistirse a la presión estadounidense, cambiará ese cálculo militar durante lo que resta del verano. Hasta octubre, al menos, Putin querrá luchar porque está ganando.

En el diálogo se podrían acordar más conversaciones posteriores, que consolidarían los avances rusos cuando llegara el invierno, congelando militarmente las líneas del frente alrededor de octubre. Es posible que Putin haya tomado las ciudades orientales de Pokrovsk, Kostiantynivka y Kupiansk para entonces, lo que le daría una posición sólida para resistir el invierno y reagruparse. Rusia podría entonces volver a luchar en 2026 o utilizar la diplomacia para que estos avances sean permanentes. Putin también podría plantear la posibilidad de elecciones en Ucrania —retrasadas debido a la guerra y, brevemente, un tema de conversación de Trump— para cuestionar la legitimidad de Zelensky e incluso desbancarlo a favor de un candidato más prorruso.

En este escenario, la ayuda militar estadounidense y europea a Ucrania les ayuda a minimizar las concesiones en primera línea en los próximos meses y lleva a Putin a buscar el diálogo, ya que sus fuerzas armadas han fracasado una vez más. Pokrovsk podría caer y otros bastiones del este de Ucrania podrían verse amenazados, pero Ucrania podría ver ralentizado el avance ruso, como ha ocurrido antes, e incluso el Kremlin podría sentir el impacto de las sanciones y el sobrecalentamiento de la economía.

Las potencias europeas ya han formulado planes avanzados para el despliegue de una “fuerza de reaseguro” en Ucrania como parte de las garantías de seguridad. Estas decenas de miles de soldados europeos de la OTAN podrían situarse alrededor de Kyiv y otras ciudades importantes, proporcionando ayuda logística y de inteligencia a Ucrania durante su reconstrucción, y crear un factor disuasorio suficiente para que Moscú decida dejar las líneas del frente como están. Esto es lo mejor a lo que Ucrania puede aspirar.

¿Y si Putin no se detiene y la diplomacia fracasa? Las siguientes opciones no son tan claras:

Putin pudo ver correctamente las grietas en la unidad occidental tras una cumbre con Trump que mejora las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero deja a Ucrania a su suerte. Europa podría hacer todo lo posible para respaldar a Kyiv, pero no logrará inclinar la balanza sin el respaldo estadounidense. Putin podría ver cómo las pequeñas ganancias en el este de Ucrania se transforman en una lenta derrota de las fuerzas ucranianas en el terreno llano y abierto entre el Donbás y las ciudades centrales de Dnipro, Zaporiyia y la capital. Las defensas ucranianas podrían resultar débiles, y la crisis de personal militar de Kyiv se convierte en un desastre político cuando Zelensky exija una movilización más amplia para reforzar la defensa del país.

La seguridad de Kyiv vuelve a peligrar. Las fuerzas de Putin avanzan. Las potencias europeas consideran que sería mejor combatir a Rusia en Ucrania que posteriormente en territorio de la Unión Europea. Pero los líderes europeos, en última instancia, carecen del mandato político para unirse a una guerra por territorio dentro de Ucrania. Putin avanza. La OTAN no logra ofrecer una respuesta unificada. Esta es la pesadilla de Europa, pero ya es el fin de una Ucrania soberana.

Rusia podría seguir adelante, sacrificando miles de vidas de soldados a la semana, por ganancias relativamente pequeñas, y viendo cómo las sanciones erosionan su alianza con China y los ingresos de India. Las reservas financieras del fondo soberano de inversión de Moscú podrían menguar y sus ingresos disminuir. Podría aumentar la disidencia entre la élite moscovita ante la forma en que el Kremlin ha descartado las salidas diplomáticas en su guerra predilecta, en favor de la tenacidad militar y un conflicto indirecto insostenible con la OTAN. Trump está en su período final, y tras las elecciones de mitad de mandato, la atención de EE.UU. vuelve a las normas tradicionales de política exterior de oponerse a Moscú y a su aliado Beijing.

En este escenario, el Kremlin podría llegar a un punto en que su resistencia a los inconvenientes banales de la realidad y a las dificultades económicas de su propio pueblo se vuelva tóxica. Un cálculo político similarmente deficiente sostuvo la ocupación soviética de Afganistán, finalmente infructuosa, en otra guerra por decisión propia. Momentos similares de inesperada debilidad del Kremlin ya han surgido en la guerra de Ucrania, como cuando el confidente de Putin, Yevgeny Prigozhin, parecía haber empezado a liderar una breve revuelta en la capital.

Putin es fuerte en la superficie, hasta que parece frágil, y entonces podría quedar expuesto como críticamente débil. Ya le ha sucedido antes tanto a la Rusia soviética expansionista como a Putin. El problema con este escenario es que sigue siendo la mejor esperanza para los estrategas occidentales, que no pueden contemplar la entrada total de la OTAN en la guerra para ayudar a Ucrania a ganar, ni la capacidad de Kyiv para hacer retroceder militarmente a Moscú.

Ninguna de las opciones es buena para Ucrania. Solo una supone la derrota real de Rusia como potencia militar y amenaza para la seguridad europea. Y ninguna puede surgir de una reunión de Trump con Putin, sin que Ucrania forme parte de ningún acuerdo posterior.

