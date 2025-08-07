Los movimientos más importantes de la NFL para la nueva temporada

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

El receso entre temporadas de la NFL dejó a varios jugadores de renombre con nuevos destinos, provocando que varios equipos tengan ahora un aspecto renovado para enfrentar la venidera campaña.

La llegada de Davante Adams a los Rams convierte a los de Los Ángeles en un rival peligroso en el oeste de la NFC. Adams, quien llegó procedente de los Jets de Nueva York, venía de ser considerado como uno de los mejores receptores de la liga en su etapa en Green Bay, antes de su paso por los Raiders de Las Vegas, que terminó en un cambio para volver a juntarse con Aaron Rodgers en la Gran Manzana. La combinación con el quarterback Matthew Stafford para esta temporada los convierte en una dupla que puede dejar muchas satisfacciones para la afición de los Rams.

Rodgers, por su parte, llegó junto a DK Metcalf y otro grupo de veteranos para reforzar a unos Steelers de Pittsburgh que apuestan al todo o nada para este año. El cuatro veces MVP de la liga llega a Pittsburgh tras dos años frustrantes en los Jets, donde sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha, que lo marginó de los emparrillados durante varios meses. En los Steelers buscará reivindicación.

Otro que cambió de equipo fue Deebo Samuel, quien llegó a Washington procedente de los 49ers de San Francisco, así como Sam Darnold aterrizó en Seattle tras su gran año en Minnesota, juntándose con el veterano receptor Cooper Kupp para pelear por la división oeste de la NFC.

