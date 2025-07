CNN verifica: Trump pide procesar a Beyoncé por un pago inexistente de US$ 11 millones

Por Daniel Dale, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump pidió el fin de semana que se procese a la superestrella musical Beyoncé con base en algo que no ocurrió realmente.

Trump afirmó en redes sociales que Beyoncé infringió la ley al supuestamente recibir US$ 11 millones por su apoyo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris durante un evento en Houston en octubre de 2024. Sin embargo, la afirmación de Trump de que Beyoncé recibió un pago de US$ 11 millones relacionado con la campaña de Harris, y mucho menos por el apoyo en particular, carece de fundamento.

Los registros federales de gastos de campaña muestran un pago de US$ 165.000 de la campaña de Harris a la productora de Beyoncé, que la campaña catalogó como un gasto de “producción de eventos de campaña”. Un portavoz de la campaña de Harris dijo a Deadline el año pasado que no pagaban a las celebridades que apoyaban a la campaña, pero que la ley les exigía cubrir los costos relacionados con sus apariciones.

Independientemente de los méritos de este gasto en particular de US$ 165.000, dista mucho de ser de US$ 11 millones. Nadie ha presentado pruebas que respalden la afirmación de un pago de ocho cifras por publicidad a Beyoncé desde que la afirmación de que fueron ” US$ 10 millones” empezó a difundirse el año pasado entre los partidarios de Trump en redes sociales. Los sitios web de verificación de datos FactCheck.org y PolitiFact investigaron la afirmación de los ” US$ 10 millones” durante la campaña y no encontraron ninguna prueba para ella.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de CNN el sábado por la noche para obtener pruebas de la cifra de US$ 11 millones mencionada por Trump.

Cuando Trump señaló previamente la cifra infundada durante una entrevista en febrero, describió su fuente de forma vaga: “Alguien me acaba de mostrar algo. Le dieron US$ 11 millones”.

Un portavoz de Harris remitió a CNN el sábado a una publicación en redes sociales de noviembre de Tina Knowles, la madre de Beyoncé, quien calificó de “mentira” la afirmación de un pago de US$ 10 millones y señaló que Instagram la había eliminado por considerarla “información falsa”.

“Cuando en realidad, Beyoncé no recibió ni un centavo por hablar en el mitin de la candidata presidencial a la vicepresidenta Kamala Harris en Houston”, escribió Knowles.

Un portavoz de Beyoncé dijo a PolitiFact en noviembre que la afirmación sobre un pago de US$ 10 millones es “más que ridícula”.

Trump revivió la afirmación falsa en una publicación en redes sociales publicada después de la medianoche del domingo en Escocia, donde se encuentra de visita. Escribió que está analizando “el hecho” de que los demócratas “admitan haber pagado, probablemente ilegalmente, once millones de dólares a la cantante Beyoncé a cambio de su apoyo”.

Los funcionarios demócratas rechazan la afirmación de un pago de US$ 11 millones.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de CNN de obtener pruebas que respalden la admisión demócrata de dicho pago.

Trump criticó otros pagos de la campaña de Harris a organizaciones vinculadas a patrocinadores prominentes. Afirmó sin pruebas que estos pagos se describían incorrectamente en los registros de gastos. Y afirmó erróneamente que es “TOTALMENTE ILEGAL” pagar por apoyos políticos, aunque ninguna ley federal prohíbe los pagos por apoyos.

Trump concluyó: “Kamala y todos los que recibieron dinero de apoyos, INFRINGIERON LA LEY. ¡Todos deberían ser procesados! Gracias por su atención a este asunto”.

Trump ha pedido repetidamente el enjuiciamiento de sus oponentes políticos. Su publicación del sábado sobre Harris y los apoyos de famosos fue una escalada de una publicación de mayo, cuando dijo que solicitaría una “investigación a fondo” sobre el tema, pero no mencionó explícitamente los enjuiciamientos.

