Trump dice que está considerando revocar la ciudadanía de Rosie O’Donnell, reavivando una disputa de décadas

“Después de leer el Proyecto 2025, supe que si Trump ganaba, era hora de que mi hijo no binario y yo nos fuéramos del país”, declaró a Wolf Blitzer y Pamela Brown, de CNN . “No me arrepiento. No ha pasado un solo día en el que haya pensado que fue una decisión equivocada. Me recibieron con los brazos abiertos”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.