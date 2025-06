Manifestantes en Venecia se adjudican victoria tras cambio de lugar de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Los integrantes del grupo “No space for Bezos” que no podrán acceder al nuevo lugar en el Arsenale, anunciaron que trasladarán su protesta a la estación de tren Santa Lucía de Venecia la tarde del sábado, no solo contra Bezos, sino también contra la guerra.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.