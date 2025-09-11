City of Santa Barbara Appoints Brandon Beaudette as Library Director

Below is a press release from the City of Santa Barbara regarding the appointment of their new Library Director, Brandon Beaudette.

Traducción al Español:

SANTA BARBARA, Calif. – La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar el nombramiento de Brandon Beaudette como el nuevo Director de la Biblioteca, con vigencia a partir del 22 de septiembre de 2025. Como servidor público dedicado con más de 25 años de experiencia en el gobierno municipal, Brandon aporta a este rol de liderazgo un profundo conocimiento de las operaciones de la ciudad y una pasión por el servicio centrado en la comunidad. Su nombramiento es el resultado de un proceso de reclutamiento competitivo y a la confirmación por parte de los líderes de la ciudad y los grupos de interés de la comunidad.

Brandon ha ocupado el cargo de Director Interino de la Biblioteca desde abril de 2024, guiando al sistema de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara durante un período de crecimiento y revitalización. Bajo su liderazgo, las sedes Central y Eastside han llevado a cabo importantes proyectos de construcción, mientras que la sede de Montecito se ha beneficiado de mejoras en las instalaciones, incluyendo muebles nuevos y actualizaciones de mantenimiento. Las tres sedes de la Biblioteca han experimentado un regreso a los niveles de participación comunitaria previos a la pandemia.

“Es un honor servir como Director de la Biblioteca en la ciudad que he llamado hogar durante décadas. Me siento honrado de seguir trabajando con nuestro talentoso personal y con los socios de la comunidad para garantizar que nuestras bibliotecas sigan siendo espacios acogedores e inclusivos para el aprendizaje, la creatividad y la conexión,” dijo Beaudette.

Graduado de UC Santa Bárbara con una licenciatura en Psicología, Brandon ha ocupado roles clave en varios departamentos de la Ciudad, incluyendo Obras Públicas, Finanzas y la Oficina de la Administradora de la Ciudad (City Administrator). Su amplia experiencia y estilo de liderazgo colaborativo lo hacen ideal para dirigir el Departamento de Bibliotecas hacia su próximo capítulo.

“El liderazgo de Brandon durante su asignación como director interino ha sido excepcional. Su profundo conocimiento institucional, compromiso con la equidad y visión para el futuro de nuestras bibliotecas lo convierten en la elección correcta para liderar este departamento,” dijo Kelly McAdoo, Administradora de la Ciudad.

Como Director de la Biblioteca, Brandon supervisará la dirección estratégica y las operaciones diarias del sistema de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara. Reportándose directamente a la Administradora de la Ciudad, guiará un departamento enfocado en la misión de brindar acceso equitativo a la información, la educación y los recursos culturales. Sus responsabilidades incluyen la gestión del presupuesto del departamento, del personal y del desarrollo de políticas, así como la construcción de sólidas alianzas con organizaciones comunitarias, fundaciones de bibliotecas y redes regionales.

Para obtener más información sobre el Departamento de Bibliotecas, visita La Biblioteca Pública de Santa Bárbara (sbplibrary.org).