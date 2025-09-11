City of Santa Barbara Appoints Brandon Beaudette as Library Director
Below is a press release from the City of Santa Barbara regarding the appointment of their new Library Director, Brandon Beaudette.
SANTA BARBARA, Calif. – The City of Santa Barbara is pleased to announce the appointment of Brandon Beaudette as the new Library Director, effective September 22, 2025. A dedicated public servant with over 25 years of experience in city government, Brandon brings a deep understanding o municipal operations and a passion for community-centered service to this leadership role. Brandon’s appointment follows a competitive recruitment process and confirmation by both City leadership and community stakeholders.
Brandon has served as Acting Library Director since April 2024, guiding the Santa Barbara Public Library system through a period of growth and revitalization. Under his leadership, the Central and Eastside branches have undergone major construction projects, while the Montecito branch has benefited from facility enhancements, including new furnishings and maintenance upgrades. All three locations have welcomed a return to pre-pandemic levels of community engagement.
“It’s an honor to serve as Library Director in the city I’ve called home for decades. I’m excited to continue working with our talented staff and community partners to ensure our libraries remain welcoming, inclusive spaces for learning, creativity, and connection,” said Beaudette.
A graduate of UC Santa Barbara with a B.A. in Psychology, Brandon has held key roles across several City departments, including Public Works, Finance, and the City Administrator’s Office. His broad experience and collaborative leadership style make him uniquely suited to lead the Library Department into its next chapter.
“Brandon’s leadership during his acting assignment has been exceptional. His deep institutional knowledge, commitment to equity, and vision for the future of our libraries make him the right choice to lead this department,” said City Administrator Kelly McAdoo.
As Library Director, Brandon will oversee the strategic direction and daily operations of the Santa Barbara Public Library system. Reporting directly to the City Administrator, he will guide a mission-driven department in delivering equitable access to information, education, and cultural resources. His responsibilities include managing the department’s budget, staffing, and policy development, while cultivating strong partnerships with community organizations, library foundations, and regional networks.
For more information about the Library Department, visit Santa Barbara Public Library (sbplibrary.org).
Traducción al Español:
SANTA BARBARA, Calif. – La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar el nombramiento de Brandon Beaudette como el nuevo Director de la Biblioteca, con vigencia a partir del 22 de septiembre de 2025. Como servidor público dedicado con más de 25 años de experiencia en el gobierno municipal, Brandon aporta a este rol de liderazgo un profundo conocimiento de las operaciones de la ciudad y una pasión por el servicio centrado en la comunidad. Su nombramiento es el resultado de un proceso de reclutamiento competitivo y a la confirmación por parte de los líderes de la ciudad y los grupos de interés de la comunidad.
Brandon ha ocupado el cargo de Director Interino de la Biblioteca desde abril de 2024, guiando al sistema de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara durante un período de crecimiento y revitalización. Bajo su liderazgo, las sedes Central y Eastside han llevado a cabo importantes proyectos de construcción, mientras que la sede de Montecito se ha beneficiado de mejoras en las instalaciones, incluyendo muebles nuevos y actualizaciones de mantenimiento. Las tres sedes de la Biblioteca han experimentado un regreso a los niveles de participación comunitaria previos a la pandemia.
“Es un honor servir como Director de la Biblioteca en la ciudad que he llamado hogar durante décadas. Me siento honrado de seguir trabajando con nuestro talentoso personal y con los socios de la comunidad para garantizar que nuestras bibliotecas sigan siendo espacios acogedores e inclusivos para el aprendizaje, la creatividad y la conexión,” dijo Beaudette.
Graduado de UC Santa Bárbara con una licenciatura en Psicología, Brandon ha ocupado roles clave en varios departamentos de la Ciudad, incluyendo Obras Públicas, Finanzas y la Oficina de la Administradora de la Ciudad (City Administrator). Su amplia experiencia y estilo de liderazgo colaborativo lo hacen ideal para dirigir el Departamento de Bibliotecas hacia su próximo capítulo.
“El liderazgo de Brandon durante su asignación como director interino ha sido excepcional. Su profundo conocimiento institucional, compromiso con la equidad y visión para el futuro de nuestras bibliotecas lo convierten en la elección correcta para liderar este departamento,” dijo Kelly McAdoo, Administradora de la Ciudad.
Como Director de la Biblioteca, Brandon supervisará la dirección estratégica y las operaciones diarias del sistema de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara. Reportándose directamente a la Administradora de la Ciudad, guiará un departamento enfocado en la misión de brindar acceso equitativo a la información, la educación y los recursos culturales. Sus responsabilidades incluyen la gestión del presupuesto del departamento, del personal y del desarrollo de políticas, así como la construcción de sólidas alianzas con organizaciones comunitarias, fundaciones de bibliotecas y redes regionales.
Para obtener más información sobre el Departamento de Bibliotecas, visita La Biblioteca Pública de Santa Bárbara (sbplibrary.org).
