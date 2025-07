Santa Barbara County Fire Department July 4th Safety and Fireworks Advisory

Below is a press release from the Santa Barbara County Fire Department regarding Fourth of July Safety and illegal fireworks.

SANTA BARBARA, Calif. – As Independence Day approaches, the Santa Barbara County Fire Department reminds the public that all types of fireworks are illegal in unincorporated areas and several cities including Santa Barbara, Goleta, Carpinteria, Buellton, and Solvang. Fireworks are only permitted in Santa Maria, Guadalupe, and Lompoc.

Fireworks can cause severe injuries, burns, and fires. The safest way to enjoy fireworks is by attending professional displays. Safety Tips: Attend Professional Displays: Enjoy fireworks safely at shows run by experts. Pet Safety: Loud noises can distress pets. Leave them at home during fireworks events. For Legal Fireworks Areas: Preparation: Keep water nearby to extinguish fireworks properly. Avoid Alcohol: Do not use fireworks while impaired. Safety with Duds: Do not handle unexploded fireworks. Soak them in water instead.

For additional safety information, contact the Santa Barbara County Fire Department.



Scott Safechuck

Fire Captain - Public Information Officer

Santa Barbara County Fire Department

Office: (805) 681-5531

Cell: (805) 896-6336

SSafechuck@countyofsb.org

Traducción en español:

A medida que se acerca el Día de la Independencia, el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara le avisa al público que todos los tipos de fuegos artificiales son ilegales en áreas no incorporadas y en varias ciudades. Esas ciudades incluyen Santa Bárbara, Goleta, Carpintería, Buellton y Solvang. Los fuegos artificiales solo están permitidos en Santa María, Guadalupe y Lompoc.

Los fuegos artificiales pueden causar heridas graves, quemaduras e incendios. La forma más segura de disfrutar los fuegos artificiales es asistiendo a eventos profesionales. Consejos de seguridad: Asistir a celebraciones profesionales: Disfrute de los fuegos artificiales de forma segura en espectáculos dirigidos por expertos. Seguridad de las mascotas: Los ruidos fuertes pueden molestar a las mascotas. Déjalos en casa durante los eventos de fuegos artificiales. Para zonas de fuegos artificiales legales: Preparación: Mantenga agua cerca para extinguir los fuegos artificiales adecuadamente. Evite el alcohol: No use fuegos artificiales mientras esté bajos los efectos. Seguridad con materiales de fuegos artificiales: No maneje fuegos artificiales que no explotaron. En vez de eso, sumérjalos en agua. Para obtener mas información, comuníquese con el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara. Scott Safechuck

Capitán de Bomberos - Oficial de Información Pública

Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara

Oficina 805 681-5531

Celular 805 896-6336

SSafechuck@countyofsb.org

The Latest Breaking News, Weather Alerts, Sports and More Anytime On Our Mobile Apps. Keep Up With the Latest Articles by Signing Up for the News Channel 3-12 Newsletter.