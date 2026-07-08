¿Por qué el entrenador de Egipto hizo un gesto de X en el partido con Argentina?

Por Belén Liotti, CNN en Español

El entrenador de la selección de fútbol de Egipto, Hossam Hassan, protagonizó uno de los momentos más llamativos de los octavos de final del Mundial 2026 al cruzar sus brazos formando una “X” mientras protestaba por el arbitraje del partido.

Egipto estuvo cerca de dar una de las grandes sorpresas del Mundial. El equipo africano llegó a estar 2-0 arriba a falta de poco más de diez minutos para el final, pero Argentina reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para imponerse 3-2 y avanzar a los cuartos de final.

La remontada argentina estuvo marcada, además, por una serie de decisiones arbitrales que el cuerpo técnico egipcio consideró determinantes.

Uno de los principales reclamos fue la anulación de un gol convertido por Mostafa Zico. Tras la revisión del VAR, el tanto fue invalidado por una falta cometida por un jugador egipcio al inicio de la jugada.

También alegaron que el jugador argentino Cristian Romero había cometido una falta dentro del área al recuperar la pelota de los pies de Mohammed Salah. El árbitro del partido, François Letexier, no fue a revisar este último pedido de penal.

Esa recuperación fue el inicio de la jugada que terminó con el gol que dejó afuera a Egipto, y que desencadenó una fuerte reacción del banco egipcio, que ya venía expresando su disconformidad con las decisiones del VAR.

Como resultado del alboroto en el banco, el francés Letexier repartió tarjetas para varios miembros del equipo técnico.

El entrenador de arqueros, Saafan Elsaghir, fue expulsado y debió ser contenido físicamente cuando intentó acercarse al árbitro, mientras varios integrantes del cuerpo técnico, entre ellos el entrenador, recibieron tarjetas amarillas por protestar.

Fue en ese contexto cuando Hassan levantó ambos brazos formando una “X”.

La FIFA incorporó oficialmente el llamado “gesto de incidente racista” durante su 74.º Congreso, celebrado en mayo de 2024 en Bangkok, Tailandia. La medida fue aprobada por unanimidad y forma parte de la estrategia del organismo para combatir el racismo en todas sus competiciones, según su sitio web.

El gesto puede ser realizado por futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos o árbitros para alertar sobre un episodio de discriminación racial.

Una vez realizado, el árbitro puede activar un protocolo de tres niveles.

En una primera instancia, el partido puede interrumpirse mientras se realiza un anuncio en el estadio para exigir el cese de los comportamientos discriminatorios. Si la conducta continúa, el encuentro puede suspenderse temporalmente y los equipos regresar a los vestuarios. Como último recurso, el árbitro puede dar por terminado definitivamente el partido si considera que persisten los hechos y existen condiciones de seguridad para hacerlo, de acuerdo con el protocolo de la FIFA.

Aunque desde 2024 la X es la seña oficial aprobada por la FIFA para denunciar incidentes de racismo, la intención de Hassan es incierta porque realizó el gesto en medio de sus reclamos contra el árbitro, a quien responsabilizó por la eliminación de Egipto.

Hasta el momento, la FIFA no ha informado sobre ningún incidente racista ocurrido durante el encuentro entre Argentina y Egipto ni sobre la activación oficial del protocolo antidiscriminación. El árbitro tampoco realizó ninguna acción durante el juego luego de que Hassan hiciera la “X”.

La Federación Egipcia de Fútbol, por su parte, tampoco hizo mención de gestos racistas que se hayan cometido. Sin embargo, la insititución aclaró en un comunicado que hubo un “uso inadecuado” del VAR durante su partido contra Argentina, y puso en duda su “coherencia e imparcialidad” en las decisiones “que influyeron directamente en el partido”.

El técnico Hassan tampoco afirmó explícitamente que hubiera existido un episodio de racismo durante el partido, aunque sí hizo énfasis en lo que él consideró inequidad en el arbitraje.

“Fuimos tratados injustamente hoy. Hemos sufrido una injusticia”, dijo el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El director técnico aseguró que su equipo “debería haber tenido un penal”, cuestionó la anulación del gol de Zico y afirmó que no entiende por qué el VAR decidió invalidarlo.

Hassan también sostuvo que, aunque Argentina aprovechó los errores defensivos de Egipto para remontar el encuentro, “el mayor error” fue que su equipo no recibiera “lo que le correspondía” de parte de quienes debían tomar las decisiones arbitrales.

El entrenador dijo que “no hubo respeto ni juego limpio” porque, a su juicio, un penal fue ignorado y otra jugada ni siquiera fue revisada por el VAR.

“Cuando vuelva a casa no voy a seguir viendo los partidos de este Mundial”, concluyó.

Mostafa Zico, autor del segundo gol de Egipto, fue más allá en sus críticas y sugirió que el partido había estado “amañado”. El delantero cuestionó las decisiones arbitrales que, según su interpretación, perjudicaron a su selección.

La polémica también fue muy comentada por los medios deportivos de Egipto y del mundo árabe, donde calificaron el arbitraje de François Letexier como uno de los más controvertidos del Mundial, según reportes de EFE.

Incluso, en Egipto la etiqueta “árbitro comprado” se convirtió en tendencia en la red social X tras el partido, según EFE. Además, circularon peticiones para reclamar la renuncia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y se viralizaron imágenes creadas con inteligencia artificial que cuestionaban la actuación arbitral.

Es la primera vez que se registra que un entrenador hace la seña de la “X” desde que la FIFA incorporó la herramienta en 2024. De todos modos, hubo algunos episodios anteriores en los que los árbitros hicieron el gesto y activaron el protocolo.

Uno de los primeros episodios de alto perfil ocurrió durante el Mundial de Clubes 2025, cuando el defensor del Real Madrid Antonio Rüdiger denunció haber recibido un insulto racista por parte del jugador de Pachuca Gustavo Cabral. Tras la protesta del futbolista alemán, el árbitro brasileño Ramon Abatti Abel realizó el gesto de la “X” y activó el protocolo antirracismo. El caso fue investigado posteriormente por el organismo, aunque Cabral negó que sus palabras tuvieran un componente racista.

Otro episodio de repercusión internacional ocurrió en 2026, durante un partido de la Champions League entre Real Madrid y Benfica. Según reportes sobre el encuentro, Vinícius Júnior informó al árbitro François Letexier, el mismo del partido de Egipto contra Argentina, que había recibido un comentario racista de parte del jugador del Benfica Gianluca Prestianni. El árbitro utilizó entonces la señal de la “X” y se activó el protocolo, con una interrupción temporal del partido. Ese episodio llevó a que se expulse a los jugadores que se tapen la boca “para ocultar comportamientos discriminatorios”.

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Con reportes de AP, Reuters y EFE.