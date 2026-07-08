La viuda de Charlie Kirk enfrenta por primera vez en la corte al presunto asesino de su esposo

Por Nicki Brown y Andi Babineau, CNN

La viuda del activista conservador Charlie Kirk se enfrentó por primera vez en la corte al presunto asesino de su esposo, Tyler Robinson, el lunes, cuando la fiscalía de Utah comenzó a presentar algunas de sus pruebas con la esperanza de convencer a un juez de que permita que el caso avance a juicio.

Erika Kirk, quien se sentó junto a los padres de su difunto esposo en la sala del tribunal, se mostró visiblemente emocionada en algunos momentos mientras los testigos describían el día en que Charlie Kirk fue asesinado a tiros mientras se dirigía a una multitud de miles de personas en una universidad de Utah el pasado septiembre.

Donald Trump Jr., amigo cercano de Charlie Kirk, también estuvo presente en la corte el lunes con su esposa, Bettina Trump.

La familia de Charlie Kirk abandonó temporalmente la sala del tribunal en momentos delicados, como cuando un exagente de policía de la Universidad del Valle de Utah describió haber escuchado el disparo mortal y cuando el tribunal proyectó imágenes explícitas del tiroteo, aunque estos videos no se mostraron públicamente.

“Mucha gente gritaba, se ponía de pie y empezaba a correr en todas direcciones”, declaró el agente Christopher Bagley, uno de los dos testigos que la fiscalía llamó a declarar el lunes.

La audiencia se celebra unos diez meses después de que Kirk, el carismático conservador de 31 años y cofundador de Turning Point USA, fuera asesinado a tiros mientras se dirigía a una multitud de aproximadamente 3.000 personas durante un evento en el campus de la UVU. La noticia de su muerte, un ejemplo de la violencia política que ha sacudido a Estados Unidos en los últimos años, se difundió rápidamente por todo el mundo, con videos explícitos inundando las redes sociales y políticos de ambos partidos condenando el asesinato sin demora.

Al día siguiente del tiroteo, Robinson se entregó a la policía.

La fiscalía ha declarado que solicitará la pena de muerte contra Robinson, acusado de asesinato con agravantes, uso ilegal de arma de fuego, comisión de un delito violento en presencia de un menor, manipulación de testigos y obstrucción a la justicia.

Robinson aún no se ha declarado culpable ni inocente: en Utah, la audiencia preliminar se utiliza para determinar si existe causa probable para sustentar los cargos presentados. Si el juez considera que hay pruebas suficientes para proceder a juicio, Robinson será procesado y se declarará culpable o inocente.

La Fiscalía del Condado de Utah ha indicado en documentos judiciales que planea llamar a declarar a varios agentes del orden, así como presentar otras pruebas físicas, incluyendo fotografías del arma presuntamente utilizada en el homicidio, pruebas balísticas y una declaración grabada en video de un testigo clave que podría esclarecer una supuesta confesión de Robinson.

El equipo de la defensa había anunciado previamente que planea llamar a declarar a tres expertos forenses.

La semana pasada, el juez autorizó a las cámaras de noticias a grabar y transmitir gran parte de la audiencia, a pesar de las objeciones de los abogados de Robinson.

Su equipo de defensa ha expresado repetidamente su preocupación por la cobertura mediática del sonado proceso, argumentando en documentos judiciales que podría menoscabar su derecho a un juicio justo y convertir su caso en un mero espectáculo televisivo. Por su parte, la fiscalía ha afirmado que la presencia de cámaras en la sala es la mejor manera de combatir la desinformación generalizada y las teorías conspirativas.

Durante el contrainterrogatorio de Bagley el lunes, la abogada defensora Kathy Nester cuestionó la investigación policial y pareció poner en duda la identificación del sospechoso por parte de las fuerzas del orden.

“¿Nada de lo que usted encontró ese día —ni nadie más, que usted sepa— en el campus permitió identificar al autor de los disparos?”, preguntó Nester.

“Durante el tiempo que estuve allí, no”, respondió Bagley.

El equipo de defensa de Robinson también objetó repetidamente las pruebas que la fiscalía intentó presentar, lo que provocó retrasos en el testimonio mientras las partes discutían sobre la admisibilidad de las mismas.

En un comunicado emitido antes de la audiencia, la familia de Kirk expresó su gratitud por el “apoyo, las oraciones y la amabilidad que hemos recibido”, y afirmó que “esta muestra de cariño nos ha sostenido durante los días más oscuros de nuestras vidas”. “Charlie era un esposo, hijo, hermano, amigo y padre muy querido”, declaró la familia. “Cada procedimiento judicial nos recuerda dolorosamente su muerte y la pérdida que ha impactado irrevocablemente nuestras vidas y las de sus hijos”.

“Por respeto al proceso judicial, no haremos más comentarios por el momento”, añadió la familia. “Pedimos que se respete nuestra privacidad mientras afrontamos este proceso y este inmenso dolor”.

Kirk recibió un disparo en el cuello a primera hora de la tarde del 10 de septiembre de 2025, mientras se dirigía a la multitud reunida en el patio del campus de la UVU para el evento que daba inicio a su gira nacional “The American Comeback”.

Las cámaras de vigilancia captaron a un hombre en un tejado con vista al patio corriendo hacia un punto con buena visibilidad del evento de Kirk, testificó Bagley el lunes. Tras el tiroteo, el hombre, que sostenía un “objeto largo y negro”, se levantó, huyó y luego se arrojó desde lo alto del edificio, declaró el agente.

Poco después del tiroteo, Bagley registró el techo y encontró un destornillador, según declaró el lunes, así como una huella en la grava que indicaba que alguien había estado tendido boca abajo, como un francotirador.

“Hay marcas de codos, rodillas y pies, que indican que alguien estaba en la línea de visión de la tienda de campaña de Charlie”, dijo el agente.

Las fuerzas del orden revisaron cientos de horas de vídeo para rastrear los movimientos del tirador, incluyendo las grabaciones de las cámaras de vigilancia del campus de la UVU, dijo David Hull, exinvestigador de la Oficina Estatal de Investigación.

Un hombre que se cree que es Robinson fue visto en las grabaciones de las cámaras de vigilancia del campus en cuatro ocasiones distintas el 10 de septiembre. Según dijo: dos veces antes del tiroteo, una tercera vez cuando ocurrió el tiroteo y una cuarta vez en la madrugada del día siguiente.

Después de la medianoche del 11 de septiembre, una cámara captó un vehículo que, según Hull, se parecía al coche de Robinson aparcado en una calle residencial cerca del campus.

“Sabemos, gracias a las imágenes de la UVU, que la persona que creíamos que era el Sr. Robinson tuvo un encuentro con las fuerzas del orden, y poco después, el vehículo llegó a esa casa”, declaró el investigador, añadiendo que los datos del teléfono celular también indicaban que Robinson se encontraba en la zona en ese momento.

En un bosque cercano al campus, los investigadores encontraron el arma presuntamente homicida: un rifle de cerrojo Mauser Modelo 98 calibre .30-06 con mira telescópica, envuelto en una toalla. El arma contenía un casquillo percutido y tres sin percutir, cada uno con mensajes grabados, según los documentos de la acusación.

Se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del arma, el casquillo percutido, dos de los otros casquillos y la toalla, según informaron los fiscales. El equipo de la defensa de Robinson ha declarado que se necesita un análisis más exhaustivo, ya que los informes forenses indican que se encontró ADN de varias personas —hasta cinco o más— en algunos objetos.

Según documentos judiciales, un análisis federal de los fragmentos de bala recuperados del cuerpo de Kirk “no pudo identificar ni descartar” que provinieran del rifle recuperado. La defensa se aferró a este informe en sus alegatos, señalando que “no pudo identificar la bala recuperada en la autopsia con el rifle supuestamente vinculado al Sr. Robinson” y, por lo tanto, podría ser exculpatorio.

Un resultado balístico no concluyente no es infrecuente, ya que el análisis depende del tamaño y el estado de los fragmentos de bala recuperados.

Al día siguiente del tiroteo, los padres de Robinson se percataron de que las imágenes que circulaban del sospechoso —que seguía prófugo— y del arma presuntamente homicida se parecían a su hijo y a su arma, según el relato que la pareja dio a los investigadores, citado en los documentos de acusación.

Los padres de Robinson lo convencieron de reunirse con ellos en su casa, donde él “insinuó que era el autor de los disparos y afirmó que no podía ir a la cárcel y que solo quería acabar con todo”, escribieron los fiscales en los documentos de acusación.

“Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Robinson explicó que hay demasiada maldad y que ese tipo [Charlie Kirk] siembra demasiado odio”, escribieron.

Se espera que las pruebas presentadas esta semana incluyan una declaración grabada en video de un testigo clave: el excompañero de piso de Robinson, descrito en los documentos judiciales como su pareja sentimental.

Se prevé que el compañero de piso —a quien la fiscalía, citando a la madre de Robinson, describió en los documentos judiciales como una persona en proceso de transición de género— aporte información sobre los mensajes que supuestamente intercambiaron tras el tiroteo, incluyendo lo que los investigadores alegan que es una confesión de Robinson.

La Fiscalía del Condado de Utah concedió al compañero de piso inmunidad limitada a cambio de la declaración grabada, entregada a los investigadores en abril.

El día en que Kirk fue asesinado, Robinson le envió un mensaje a su compañero de piso diciéndole: “Deja lo que estás haciendo, mira debajo de mi teclado”, según los documentos de la acusación.

Los fiscales afirmaron que el compañero de piso encontró una nota manuscrita debajo del teclado que decía: “Tuve la oportunidad de matar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

“¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad?”, el compañero de piso le preguntó a Robinson en un mensaje de texto, según los documentos.

“Lo siento”, respondió supuestamente Robinson.

En mensajes posteriores incluidos en los documentos de la acusación, Robinson mencionó haber grabado balas y haber dejado su rifle envuelto en una toalla.

Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Robinson supuestamente le escribió a su compañero de piso: “Ya me cansé de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”.

Después de escribir que se iba a entregar, los fiscales dijeron que Robinson le ordenó a su compañero de piso que borrara los mensajes.

“Si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio”, escribió supuestamente.

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