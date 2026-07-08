El demócrata Graham Platner se prepara para abandonar la contienda por el Senado en Maine tras acusaciones de violación

Por Jeff Zeleny, Arlette Saenz y Arit John, CNN

Graham Platner y un pequeño equipo de estrategas detrás de su candidatura están tratando de gestionar una salida de la trascendental contienda por el Senado en Maine sin dilapidar por completo el movimiento que construyó, dijeron personas familiarizadas con el asunto, en lugar de atrincherarse o intentar encontrar un camino a seguir para su candidatura.

Se espera que anuncie su decisión mediante un video grabado, que podría llegar más tarde hoy. Hasta esta mañana, el mensaje no había sido grabado, dijeron las personas familiarizadas.

El apoyo al candidato demócrata de Maine en la contienda por el Senado se desplomó esta semana en medio de dos acusaciones de violación que él ha negado.

Después de que CNN y Politico informaran sobre la primera acusación, que fue presentada por una mujer con la que había salido anteriormente, Platner dijo que “reflexionaría sobre el mejor camino a seguir” para su candidatura al Senado.

Morris Katz, un alto estratega de campaña de Platner, tiene previsto reunirse con el candidato acorralado en Maine el miércoles.

Katz, que también es un asesor clave del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha dicho a sus asociados que no cree que Platner pueda permanecer en la contienda, dadas las acusaciones en su contra.

“Esto podría —y debería— terminar hoy”, dijo a CNN una persona cercana a la campaña. “Veremos si lo hace”.

Una pregunta que se cierne sobre el embrollo político de Maine es si Platner y sus partidarios progresistas desempeñarán un papel en la elección del próximo candidato demócrata, en caso de que él abandone la contienda antes de la fecha límite del 13 de julio. Según la ley de Maine, el partido tiene hasta el 27 de julio para nombrar a un reemplazo.

El Partido Demócrata de Maine dijo de manera tajante el martes por la noche que la campaña de Platner “no debería tener ningún papel en la determinación de nuestro próximo candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, ni en determinar cómo es este proceso”.

Funcionarios del partido se reunieron anoche con abogados para analizar cómo sería un posible proceso de nominación si el candidato se retira, pero hasta el miércoles por la mañana, aún no habían comunicado en qué consistiría dicho plan. Un estratega demócrata de Maine afirmó que podría no hacerse público hasta que Platner se retire oficialmente de la contienda.

Algunos votantes han expresado su preocupación por el proceso para reemplazarlo.

“Tenemos muy poco tiempo para organizarnos y encontrar a alguien, y solo le pido al universo, a las estrellas, que podamos lograrlo”, dijo Nancy, una votante de Kennebunkport, quien votó por la gobernadora Janet Mills en las primarias demócratas.

“No creo que sea difícil encontrar a alguien cualificado que pueda hacer un buen trabajo”, dijo Liz Griffin, una votante de Portland que apoyó a Platner en las primarias demócratas. “Creo que encontrar a la persona adecuada que realmente motive a la gente… eso sí que va a ser difícil”.

Mientras tanto, grupos progresistas, preocupados por la posibilidad de que Platner sea reemplazado por un demócrata centrista, han pedido al Partido Demócrata estatal que publique detalles sobre el plan para elegir a un nuevo candidato antes de que el nominado actual se retire.

Adam Green, cofundador del Comité de Campaña para el Cambio Progresista, que apoyó a Platner pero que desde entonces le ha pedido que se retire, criticó duramente al partido estatal por su reprimenda a Platner el martes.

Green declaró en una entrevista con CBS News el miércoles que Platner ya se habría retirado de la contienda de no ser por la “incompetencia y arrogancia” del partido estatal. Instó a los dirigentes del partido a que compartieran de inmediato su plan para reemplazar a Platner.

“Es razonable que Graham Platner, como último acto, aunque ya nadie lo quiera cerca, diga: ‘Estoy dispuesto a irme, solo asegúrenle al público que tendrá una voz’”, dijo Green. “Eso aún no ha sucedido. El Partido Demócrata de Maine necesita ponerse las pilas”. Algunos sectores de la izquierda se han alineado con el expresidente del Senado estatal, Troy Jackson, quien contó con el respaldo del senador de Vermont, Bernie Sanders, durante su fallida candidatura a gobernador el mes pasado. Our Revolution, un grupo progresista afín a Sanders, respaldó a Jackson el martes, advirtiendo que esta no es “la oportunidad del establishment demócrata para elegir a dedo a un reemplazo”.

“Tenemos días, no semanas, para asegurarnos de que un verdadero progresista esté en esta boleta electoral”, declaró Joseph Geevarghese, director ejecutivo del grupo. “Si no nos organizamos ahora, corremos el riesgo de que el establishment demócrata le entregue a Maine un títere corporativo mientras el partido que acaba de ser superado en votos decide que sabe más”.

Algunos votantes demócratas del estado han expresado su preocupación sobre cómo la búsqueda apresurada de un reemplazo en julio podría afectar las posibilidades de los demócratas de ganar en noviembre. La contienda en Maine, donde la senadora republicana Susan Collins busca su sexto mandato, es clave para las esperanzas de los demócratas de obtener la mayoría en el Senado.

“Ya es demasiado tarde”, dijo Frederic Fahey, un votante demócrata de Portland que apoyó a Platner en las primarias. “Tendrían que encontrar un buen candidato que pudiera ponerse al día rápidamente y luego seguir adelante. Creo que incluso en las mejores circunstancias sería muy difícil”.

Ian MacRae, un votante independiente del estado, dijo que era una decisión difícil si Platner debería retirarse, y agregó que el momento le recordaba a la retirada del presidente Joe Biden de la contienda presidencial en el verano de 2024 y al Partido Demócrata apoyando a la exvicepresidenta Kamala Harris como candidata.

“No sé quién será el reemplazo, y ya pasamos por esto con Harris”, dijo MacRae. “Se les dijo quién sería su candidato, y no estoy seguro de cómo se desarrollará la situación aquí, que es similar”.

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Con información de Alison Main, de CNN.