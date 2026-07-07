Se produce una explosión cerca del hotel de Macron en Damasco mientras se reunía con su homólogo sirio

Por Mostafa Salem, Sana Noor Haq y Pierre Bairin

Según medios de comunicación franceses y sirios, el martes se produjo una explosión cerca del hotel Four Seasons de Damasco, donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había pasado la noche antes de una reunión con su homólogo sirio.

Marcon resultó ileso y ya se encontraba en el Palacio Presidencial cuando ocurrieron las explosiones, según informó el Palacio del Elíseo en un comunicado. La cadena francesa BFMTV, afiliada de CNN, indicó que Marcon se hospedaba en el hotel Four Seasons.

Según la agencia estatal de noticias siria SANA, se registraron dos explosiones en Damasco. Al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro policías.

Una explosión se produjo junto al hotel Four Seasons, en pleno centro de la capital, y otra junto al cercano Ministerio de Turismo, según declaró a CNN un funcionario sirio bajo condición de anonimato. El hotel es frecuentado por visitantes extranjeros en Siria, entre ellos diplomáticos, trabajadores de ONG y periodistas.

Según SANA, ambos artefactos explosivos fueron fabricados “de forma rudimentaria”. El primero fue colocado dentro de un vehículo estacionado al costado de la carretera, mientras que el segundo fue colocado dentro de un contenedor de basura, informó la agencia de noticias.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los implicados, añadió SANA.

Macron llegó a Siria el lunes por la noche, hora local, para reunirse con el presidente del país, Ahmed al-Sharaa, según informó SANA, lo que supone la primera visita oficial de un líder occidental al país desde la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024.

Las dos explosiones ocurridas la madrugada del martes tuvieron lugar menos de una semana después de que nueve personas murieran y otras 22 resultaran heridas en un ataque separado en la capital siria, según el Ministerio de Salud de Siria.

Eyad Kourdi y Sarah Tamimi, de CNN, contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.