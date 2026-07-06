Microsoft recorta 4.800 empleos y Xbox queda entre las áreas más golpeadas

Por Lisa Eadicicco, CNN

Microsoft está recortando alrededor de 4.800 empleos —aproximadamente el 2,1 % de la plantilla global de la compañía— y su unidad de videojuegos Xbox se encuentra entre las más afectadas.

“Nuestro negocio está cambiando porque el mundo a su alrededor está cambiando”, dijo Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de personal de Microsoft, en un mensaje a los empleados el lunes. “La forma en que se construye, se implementa y se usa la tecnología se está transformando más rápido que en cualquier otro momento durante mi tiempo aquí”.

Aunque los puestos en la compañía no están siendo reemplazados por inteligencia artificial, la tecnología está “cambiando la manera en que se realiza el trabajo”, escribió Coleman.

Los cambios se producen mientras Microsoft ha enfrentado presión para consolidarse como un actor importante en inteligencia artificial, mientras empresas como Anthropic y OpenAI adaptan cada vez más sus herramientas de IA para el uso empresarial y la productividad. Microsoft, al igual que otras compañías de la nube, también ha invertido miles de millones en infraestructura de IA en los últimos años y está combatiendo las preocupaciones sobre si puede generar retornos significativos de esas inversiones.

Los recortes del lunes siguen a varias rondas de despidos y cambios de personal en toda la industria tecnológica durante el último año, a medida que las empresas buscan reducir costos de personal mientras aumentan el gasto en IA.

En abril, Microsoft ofreció jubilación voluntaria al 7 % de su personal en Estados Unidos y dijo el lunes que más del 30 % de los empleados elegibles optaron por participar. También despidió a alrededor de 9.000 trabajadores hace aproximadamente un año y al 3 % de su plantilla en mayo del año pasado. Planea gastar US$ 190.000 millones en costos relacionados con infraestructura y centros de datos en 2026, dijo la compañía durante su llamada de resultados más reciente.

Microsoft también dijo que está explorando enfoques similares a su programa de jubilación voluntaria para evitar recortes de empleo cuando sea posible.

La compañía planea recortar alrededor de 3.200 empleos de su división Xbox a lo largo del año fiscal 2027, con 1.600 puestos eliminándose hoy, dijo la CEO de Xbox de la compañía, Asha Sharma, en una publicación en X.

La compañía se embarcó en una ola de compras a partir de 2018, adquiriendo múltiples estudios de videojuegos con la esperanza de que sus ofertas alejaran a la gente de plataformas de juego competidoras. Pero esa estrategia en gran medida no ha dado resultado.

“Ahora nos encontramos compitiendo no solo con los mayores editores, sino también con estudios independientes más pequeños”, escribió Sharma. “No es ni posible ni deseable poseer cada gran estudio independiente”.

Los despidos en Xbox también se producen tras una desaceleración del gasto en videojuegos después de la pandemia. Aunque la industria se ha recuperado en gran medida de esa caída, según informes de Boston Consulting Group y Bain & Company, los fabricantes de consolas están lidiando con una escasez continua de memoria que los ha obligado a aumentar los precios de sus productos.

Los precios de las consolas Xbox subirán entre US$ 100 y US$ 150 dependiendo del modelo a partir del 1 de agosto, dijo la compañía en junio. Sharma dijo que “la industria enfrenta la crisis de hardware más severa de la historia”.

“Debemos reiniciar Xbox”, escribió Sharma.

La compañía ha estado apostando por su servicio de suscripción de juegos Game Pass y por adquisiciones de estudios para impulsar el crecimiento, pero esos negocios “no crecieron al ritmo que esperábamos”, escribió Sharma.

Microsoft se desprenderá de cuatro de sus estudios como parte de sus cambios: Compulsion Games y Double Fine Productions se convertirán en estudios independientes, mientras que Ninja Theory y Undead Labs pasarán a una nueva dirección. Los ingresos de Xbox disminuyeron un 5 % en el trimestre que terminó en marzo, dijo la compañía en su informe de resultados más reciente.

Sharma dijo que los equipos de Xbox son un 40 % más grandes de lo que eran cuando las consolas más recientes de la compañía se lanzaron en 2020, a pesar de una base de jugadores en disminución.

“Este año, invertiremos tanto en Xbox como lo hemos hecho nunca, pero invertiremos con mayor enfoque, mayor disciplina y mayor claridad, todo al servicio de hacer de Xbox el lugar donde el mundo juega y crea”, escribió Sharma.

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